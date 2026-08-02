Autèntik, la marca que respalda a los comercios que hacen que "València sea València"

La esencia de una ciudad la componen multitud de ingredientes. En esa construcción intervienen el carácter de las personas que la habitan, su luz (València cuenta con su propio filtro de Instagram, ahí es nada), el clima y por supuesto, el ambiente que se vive y respira en sus avenidas. Sin duda, otro de los elementos que otorga personalidad a una capital son los comercios que pueblan sus calles. A través de las barras de sus bares, de los productos de sus estanterías e incluso de los precios de venta podemos conocer más de un lugar que consultando cualquier guía de turismo o cuenta de Tik Tok.

Lo que sucede es que, quién sabe si debido a la tendencias globales o el poderoso mundo del marketing, la singularidad de las ciudades se va difuminando y ya casi da igual pasear por una calle comercial en Edimburgo que en Ciudad Real. Los mismos cafés de especialidad, las mismas tiendas de ropa.

El cierre de negocios "de toda la vida", bien sea por la imposibilidad de hacer frente al alquiler o por la falta de relevo generacional, nos aboca irremediablemente a la uniformidad y ¿eso es lo que queremos? Definitivamente no.

En esa línea de pensamiento pero sobre todo en la reivindicación de que estos comercios tradicionales y que apuestan por los productos valencianos son "completamente viables, una excelente oportunidad laboral y un modelo a seguir porque funciona" nace Autèntik, la plataforma que ofrece soporte a los negocios "con arraigo valenciano" y que construyen barrio.

"Hacen que València sea València"

Detrás de esta inciciativa que trabaja por la sostenibilidad de los comercios se encuentran Quim Morera y Carlos Gonzalo, creador y cofundador de Autèntik y responsable de Comunicación del proyecto respectivamente, junto a otros dos socios más. Todos ellos han crecido en barrios de la ciudad y vieron claro que la identidad valenciana de los negocios era un valor al alza, robusto y merecedor de apoyo y que además son los que trasmiten la personalidad de un lugar. "Estos espacios hacen que València sea València", sentencian ambos en una de las mesas de la Tasca Sorolla, el emblemático establecimiento de la calle dels Drets que ya se ha unido a la red de Autèntik.

Quim Morera y Carlos Gonzalo, de Autèntik, en la Tasca Sorolla, uno de los negocios que hacen València. / Fernando Bustamante

Además de la viabilidad económica, aspecto obvio para un negocio, las tiendas de cercanía juegan un papel esencial en la construcción y supervivencia de los barrios. Porque cuando hablamos de comercio "hablamos también de soberanía: de poder decidir y tener la oportunidad de bajar al lado de casa y comprar lo que te hace falta sin tener que coger el coche o adquirir productos que se han fabricado a kilómetros de distancia", explica Morera.

Pero no solo eso, sino que la capacidad de aglutinar que tienen los colmados de toda la vida va más allá de una mera transacción comercial. "Un proveedor de una de las tiendas con las que trabajamos nos dijo una frase muy sabia: un comercio de barrio no vende cosas, soluciona problemas". Esto lo han visto con toda claridad en uno de los proyectos que desarrollan a través de Autèntik: El Relleu.

Se busca relevo para negocio boyante

Los vecindarios son testigos dolientes de la desaparición de sus establecimientos de toda la vida, esos lugares en los que además de comprar, son centros de reunión y de cuidado. "En cuántos casos el tendero es la única persona con la que la gente mayor habla durante todo el día", reflexiona Carlos Gonzalo.

Adela busca relevo para su mercería en el barrio d'Aiora de València / Autèntik / Carlos Gonzalo

Para evitar que estos espacios bajen la persiana de forma indefinida estos jóvenes han lanzado El Relleu, una iniciativa que busca relevo para que los comercios tradicionales continúen con su vida laboral una vez los propietarios se jubilen.

El primer establecimiento en unirse a esta acción ha sido La Tienda de Adela, en el barrio d'Aiora. Esta paquetería, mercería y droguería está a la espera de que alguien se ponga detrás de su mostrador una vez Adela se retire a finales de este año. A través de una cuidada campaña en redes sociales, Autèntik muestra las posibilidades de esta pequeña tienda que es, según explican los clientes, "ADN del barrio".

"No queremos que desaparezca de la ciudad ni un local con alma más", dice tajante Quim Morera. Así que la maquinaria se ha puesto en marcha para que Adela pueda dejar su negocio de las últimas décadas en unas manos con ganas de trabajar, de tratar a la clientela con el mismo mimo que ha hecho ella y, en definitiva, seguir cuidando a la gente del barrio mientras, recalcan Morera y Gonzalo, "se ponen al frente de un negocio que funciona".

Negocios verdaderamente Autèntik

Pero ¿qué negocios pueden unirse a la red de Autèntik y conseguir el sello que los certifica como tal? Desde luego la actividad a la que se dediquen es lo de menos porque el universo auténticamente valenciano es muy heterogéneo. Lo conforman desde una revista, una marca de cazalla, una tienda especializada en artículos de pilota valenciana, hasta un tostadero de café, pasando por bares e incluso talleres de artesanía que se reparten por diferentes barrios de València.

El sello Autèntik que certifica a los comercios con 'alma valenciana' / Fernando Bustamante

Lo importante es que tengan raigambre con el territorio, que sean de proximidad, que tengan un espacio físico y trabajen con productos locales. Para formar parte de la red de Autèntik y acceder a los servicios de apoyo que ofrecen, los negocios deben inscribirse a través de su web y rellenar un formulario en los que se valoran 8 puntos "que no es estrictamente necesario cumplir, pero que se tienen muy en cuenta porque apostamos por un modelo muy concreto que funciona".

Porque para los responsable de Autèntik "no hay límite, el comercio y la actividad tradicional funciona, generan oportunidades laborales" y además, nos hace ser quienes somos.