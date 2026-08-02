El calor extremo cambia el perfil del turista y sus actividades en València

La dureza del verano no sólo asfixia a aquellos que viven en la ciudad de València, sino que tiene un impacto importante en aquellos que vienen expresamente a disfrutar del Cap i Casal y en aquellas personas que les ofrecen servicios, como los tours históricos de la ciudad y sus inmediaciones, de los que los turistas nacionales huyen debido a las altas temperaturas, mientras que los internacionales los abarrotan a todas horas, incluidas las franjas de temperaturas máximas. El calor extremo afecta a todos y está llevando a replantear las actividades turísticas al aire libre durante el verano, tanto en sus horarios como en su planteamiento.

“Imagínate hacer una visita de dos horas por el centro de la ciudad a las 3 de la tarde, se hace duro, tanto para clientes como para nosotros”, comenta una de las guías turísticas a las que este periódico ha consultado. Pese a que las alertas amarillas, naranjas y hasta rojas que se han vivido en la ciudad harían a cualquiera buscar un plan alternativo, con tal de no derretirse, los turistas de todo el mundo que visitan la ciudad “no paran”, declara. “Americanos, daneses, finlandeses… de todas partes vienen buscando el calor, y efectivamente, lo encuentran”, cuenta una de las encargadas de una agencia de viajes que ofrece tours por la ciudad.

Turistas en plena canícula frente al Hemisfèric. / Francisco Calabuig

Un turismo diferente

Pese a que el turismo siga viento en popa, registrando València un crecimiento del turismo de cuatro veces más que la media nacional, según datos de Exceltur, es reseñable un cambio en las tendencias generales. Los turistas nacionales, y más concretamente los propios ciudadanos valencianos, directamente no eligen la ciudad, prefieren ir a sitios más frescos, como las regiones del norte, famosas por no ser tan agobiantes en lo que respecta a temperaturas. Pese a que la comunidad Valenciana, y València en particular, siempre ha sido un destino muy codiciado para personas de todo el panorama español, este año se ha experimentado un “bajón considerable” en lo que respecta a los turistas nacionales. “Para pasar este calor, se quedan en sus casas”, comenta una agencia de viaje del centro de la capital.

Y además, el calor no solo provoca cambios en el perfil de viajero que llega a València en verano, sino que las altas temperaturas también modifican las actividades que se desarrollan durante los viajes.

“El centro histórico sigue siendo lo más solicitado”, declaran desde otra agencia de viajes. “Es lo que más se vende, pero si que es verdad que se vende mucho menos que otros años por el calor”, dice con un tono un tanto intranquilo. Otro de los problemas del turismo de tour es la bajada general de venta de cruceros, que por lo general son los que más piden los servicios de guías turísticos y tours de la ciudad. “Nadie tiene ganas de nada, con el calor que hace”, apunta la entrevistada. Otra de las personas que regenta una agencia de viajes y tours locales comenta haber tenido que hacer cambios en los horarios de las visitas guiadas por València, pues “la gente pide hacerlas por la tarde, lógicamente”.

Ana es una de las guías turísticas de la ciudad , y según ella, “la temperatura no es el problema, es la humedad, los turistas no están acostumbrados”. Ella cuenta que este año ha decidido, como medida personal, no hacer “doble turno”, es decir tours tanto por la mañana como por la tarde. En lo que respecta a medidas que se tomen a modo de prevención del calor, la respuesta es clara: “Manda lo que el cliente pide, se les aconseja que escojan las horas de menos calor, pero la decisión final no es nuestra”. En verano, según cuenta la guía, es más típica la cancelación o el acortamiento de un tour que el cambio de horario inicial, o a veces hacer una pausa para tomar algo a mitad de la visita es la forma de combatir el calor.

Asimismo, según explica Eva Martínez, vicepresidenta de la asociación de guías turísticos, en la ciudad se está viviendo un auge por parte de los clientes que buscan otro tipo de excursiones, más cubiertas, como el oceanogràfic o las visitas a museos refrigerados, como el IVAM o el MuVIM, ambos declarados como refugios climáticos, antes que irse a hacer una visita del castillo de Xàtiva. “La gente está buscando excursiones más cubiertas, donde no haga tanto calor”, afirma Martínez sobre un posible cambio en las tendencias turísticas veraniegas.

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Por otra parte, la representante de los guías ha comentado que “al final los guías trabajamos porque nos contrata otra empresa, y por lo general los horarios son cerrados, así como los recorridos”. Sin embargo, cuenta que este verano se ha vivido cierta “flexibilidad” debido a las altas temperaturas, especialmente de aquellos recorridos ofrecidos por agencias.