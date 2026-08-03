Arranca la renovación de la climatización del Mercat de Russafa con una inversión de 1,6 millones de euros

Las obras de colocación de nuevos equipos de aire acondicionado en las cubiertas del Mercat de Russafa han dado comienzo esta mañana. Esta operación se ha realizado mediante el uso de grúas de gran tonelaje, que se han dedicado a situar los enormes aparatos en la parte superior del edificio municipal. Estas obras forman parte del plan de mejora energética que existe actualmente en el recinto.

La instalación forma parte de un proyecto de la Delegación de Comercio y Mercados con una inversión de 1,6 millones de euros. La renovación de la climatización permitirá sustituir los ocho equipos anteriores, que presentaban un elevado grado de antigüedad y dificultades de mantenimiento, por nuevas unidades de frío y calor.

La intervención también contempla la modernización de los sistemas de ventilación, alumbrado y protección contra incendios, así como trabajos de impermeabilización de la cubierta, mejora de las carpinterías y sustitución de las siete puertas automáticas de acceso. Asimismo, se han previsto actuaciones en acabados y revestimientos de distintas zonas del recinto, entre ellas la vitrificación del pavimento.

Con estas obras, el Ayuntamiento de València pretende impulsar la mejora de las condiciones térmicas, de ventilación e iluminación de la red de mercados municipales y la reducción de sus consumos energéticos. Los trabajos en Russafa se han planificado para compatibilizar su desarrollo con el funcionamiento cotidiano de esta instalación municipal y con la actividad de las personas que trabajan en ella, por lo que no estará cerrado mientras se trabaja en éste.

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Horario de apertura durante las obras

Desde el pasado 22 de junio, y mientras duran las obras de mejora de la eficiencia energética, el Mercat de Russafa abre al público de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas, y los sábados, de 7:30 a 15:00 horas.