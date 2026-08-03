Compromís propone ampliar los horarios y la temporada de piscinas en València para paliar las altas temperaturas

Ante la próxima renovación de la concesión de las piscinas de verano que está llevando a cabo el Ayuntamiento de València, la concejala de Compromís, Eva Coscollà, propone adaptar el servicio al aumento de las temperaturas extremas que vive la ciudad, incorporando en los nuevos pliegos de condiciones del contrato concesionario la ampliación de los horarios de apertura, así como una temporada de baño más larga que permita abrir todas las instalaciones durante el mes de junio y hasta el 30 de septiembre, adecuando las equipaciones municipales a una realidad climática que cada año alarga más los periodos de calor intenso.

Tal y como explica la concejala de Compromís, "el estudio de viabilidad aprobado por la Junta de Gobierno establece unos horarios mínimos, pero también permite ampliarlos. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para que el Ayuntamiento exija a la futura concesionaria un servicio mejor, con más horas de apertura y una temporada más extensa. Si las temperaturas ya no son las de hace veinte años, los servicios públicos tampoco pueden continuar funcionando con criterios del pasado."

Salud pública

Para Coscollà, las piscinas municipales "han dejado de ser únicamente un espacio de ocio veraniego para convertirse también en un recurso esencial de salud pública. Cada verano registramos más jornadas con temperaturas extremas, especialmente en los barrios más densamente urbanizados y con menos zonas verdes. En este contexto, garantizar el acceso de la ciudadanía a espacios públicos para refrescarse es también una política de protección ante la emergencia climática", afirma.

La concejala valencianista también propone que los nuevos contratos incorporen protocolos específicos para los episodios de calor extremo. "Cuando la AEMET declare una ola de calor, las piscinas deberían ampliar automáticamente sus horarios y facilitar el acceso gratuito a la población más vulnerable, especialmente a las personas mayores, a los niños y niñas y a las familias con menos recursos. No podemos tratar una ola de calor como si fuera un día cualquiera."

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Compromís considera que la renovación de las concesiones es una oportunidad para que el Ayuntamiento adapte un servicio muy utilizado por la ciudadanía a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático. "No se trata solo de gestionar unas piscinas, sino de planificar una ciudad más resiliente, que ponga a las personas en el centro y que sea capaz de adaptar sus servicios públicos a una realidad que ya es evidente. Las altas temperaturas han venido para quedarse y las administraciones tienen la obligación de anticiparse con medidas útiles y eficaces", ha manifestado Coscollà.