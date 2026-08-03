Así luce la nueva Gran Vía Marqués del Túria

La Gran Vía Marqués del Túria afronta la recta final de su renovación. Será "en una semana", segun las previsones que maneja el Ayuntamiento de València, cuando concluyan los trabajos de reasfaltado que se han ejecutado en esta arteria de la ciudad y que suponen la primera intervención integral realizada en ella "en más de tres décadas", remarca el consistorio al tiempo que precisa que la actuación ha contado con una inversión municipal de 1,24 millones de euros.

Las obras que arrancaron el pasado 22 de junio, una vez finalizado el curso escolar con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y a la actividad cotidiana de la zona, han abarcado una superficie de 22.126 metros cuadrados, en concreto en el tramo comprendido entre la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida del Regne de València con la calle Russafa.

La empresa adjudicataria, Pavasal, ultima en estos momentos los remates finales de la obra y ha iniciado el repintado de la señalización horizontal, que incluye las líneas de separación de carriles, los pasos de peatones, las plazas de estacionamiento para motocicletas y el resto de marcas viales.

Circulación más silenciosa

Uno de los principales elementos de la actuación ha sido la instalación de asfalto fonoabsorbente, un pavimento diseñado para reducir el impacto acústico del tráfico. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el tipo de firme que se ha empleado en esta obra "permite disminuir hasta diez decibelios el ruido generado por los vehículos, mejora la adherencia y la seguridad vial y contribuye a reducir hasta un 20 % las emisiones de CO₂ asociadas a la circulación para crear una vía más silenciosa y más amable para vecindario, vehículos y peatones".

Asfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia. / Levante-EMV

Asimismo, el edil ha destacado que esta intervención "hace más de 35 años que no se efectuaba" y la ha enmarcado dentro de la estrategia municipal impulsada por la alcaldesa, María José Catalá, para extender el uso de este tipo de pavimento en las principales vías de la ciudad con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

Próximas implantaciones

A este respecto, ha avanzado que el consistorio tiene previsto implantar este tipo de firme en más de 130.000 metros cuadrados de la ciudad. Además de la Gran Vía Marqués del Túria, el plan incluye actuaciones en la calle Colón, el eje Pérez Galdós-Giorgeta, la avenida de las Corts Valencianes, General Avilés y el PAI de Malilla Sur.

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El desarrollo de las obras se ha coordinado con la asociación vecinal del Pla del Remei-Gran Via, representantes del comercio del centro, la Delegación de Movilidad y la empresa adjudicataria. Durante el tiempo que se ha prolongado esta actuación las seis paradas de la EMT situadas en el entorno han permanecido operativas, aunque con reubicaciones puntuales en función del avance de los trabajos y sin que se haya suprimido ninguna línea.