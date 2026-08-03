Suspenden las "Corregudes de Joies" de Pinedo el día del eclipse y se trabaja en un dispositivo especial en València

La Associació de Corregudes de Joies de Pinedo ha decidido finalmente suspender las carreras de caballos el día 12 debido al eclipse de sol y a los problemas de seguridad que pudieran generarse por la aglomeración de personas en las playas. No obstante, esas carreras no se pierden, sino que se adelantan al día anterior, el 11 de agosto.

En realidad, lo que se hace es un movimiento del calendario. El programa inicial de las "Corregudes" va del 10 al 14 de agosto. Para ese primer día, el 10, la previsión era no hacer carreras, sino preparar la pista y realizar los primeros entrenamientos con los caballos. Y luego hacer carreras los días 11, 12, 13 y 14, siendo este último día la entrega de premios a los participantes.

Pues bien, ahora, las carreras del día 12 se pasan al 11, y las del día 11 al día 10. Y luego después del parón se retoman los días 13 y 14, siguiendo el calendario previsto. Más que una suspensión, será un paréntesis en el programa.

Preocupación general

Las Corregudes de Joies, que son carreras de caballos sin montura en un tramo de playa de 700 metros de Pinedo, no son la única preocupación del Ayuntamiento de València respecto al eclipse. En principio, se confía en la experiencia de Fallas y la Noche de San Juan para el diseño de los dispositivos. Por ejemplo, para acceder al punto oficial de visionado del eclipse en la playa de la Malva-rosa, la Policía Local montará un dispositivo similar al de San Juan, con accesos cortados por tramos y horas y con un refuerzo de la EMT para llegar al litoral.

Además, se trabaja con la posibilidad de cerrar determinados monumentos públicos para evitar aglomeraciones o altercados de visitantes que quieran utilizarlos para ver el eclipse. Es el caso, por ejemplo, de las Torres de Serranos.

Y existe gran preocupación por la carretera de El Saler, la CV-500, que da acceso a l'Albufera, posiblemente el lugar más codiciado para ver este eclipse. En principio, se ha decidido cortarla al tráfico a las 18 horas, dos horas antes del evento, pero aún así se prepara un fuerte dispositivo para las horas previas. En este sentido, el Ayuntamiento de València indica que para las personas residentes, bastará con algún documento, como un recibo de la luz, que acredite que vas a una segunda residencia, algo muy habitual en un día laborable a esas horas de la tarde. Funcionará como en Fallas con los accesos cortados a todo el mundo excepto residentes, servicios de emergencia y transporte público.

El parque de la Devesa también estará cerrado al público y con vigilancia especial para los alrededores, muy poblados en estos meses de verano.

En general, la ciudad de València se prepara para un evento que se prevé multitudinario, pero del que no hay precedentes, de manera que no hay ejemplos a seguir a la hora de diseñar las medidas. Hasta el último día y el último momento pueden cambiar los operativos.

Página web con toda la información

Por el momento, el Ayuntamiento ha estrenado un apartado en la página web municipal con toda la información sobre el eclipse solar en la ciudad de València. El apartado reúne toda la información sobre el fenómeno, que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto a partir de las 19:38 horas y que oscurecerá el sol a las 20:32 horas, aproximadamente.

El apartado de la web tiene diversos subapartados que recogen los horarios del fenómeno en nuestra ciudad, el punto oficial de observación que el Ayuntamiento ha ubicado en las playas de El Cabanyal y La Malva-rosa, recomendaciones y consejos para proteger la vista, cómo desplazarse al punto de observación y las preguntas frecuentes para cualquier persona que viva en València o que acuda a nuestra ciudad para presenciar el ocultamiento solar. También hay un apartado de agenda para aquellos aspectos de la vida cultural y social relacionados con el eclipse, como la exposición inmersiva “Vive el eclipse desde el espacio” que ya puede visitarse en Las Naves.

Así, la web informa del dispositivo municipal que se desplegará en las playas del norte de la ciudad para atender la afluencia de personas que se acerquen al punto de información. En este sentido, el Ayuntamiento instalará un punto de información, baños y papeleras y desplegará la Policía Local, los Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil y un punto violeta que ofrecerá información y atención para prevenir agresiones sexistas.

Igualmente, el apartado informa de las líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que trasladarán a las personas interesadas a las playas a la hora del fenómeno, entre ellas las líneas 18, 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99.

Medidas de seguridad personal

La página web tiene una sección destinada a la necesidad de proteger la vista ante el fenómeno con gafas que cumplan la norma ISO 12312-2 2015 y las consecuencias graves e irreversibles de no hacerlo, así como la posibilidad de hacer fotografías y recomendaciones sobre cómo proteger a los menores.

Además, contesta más de una decena de preguntas frecuentes sobre el fenómeno para todas aquellas personas que quieran disfrutar con seguridad del eclipse en la ciudad de València. En este sentido, la página web hace referencia, por ejemplo, a las personas que tienen actividades programadas en L’Albufera para el día del eclipse. Así, se informa que se mantienen todas las actividades, entre ellas los paseos en barca, aunque es necesario acceder al parque antes de las 18 horas, momento en que está previsto el cierre de la CV-500. Igualmente, si las personas usuarias tiene una actividad planificada en la laguna a través de una empresa organizadora, hay que ponerse en contacto previamente con esa empresa para confirmar los horarios y las condiciones de acceso.

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Lectura fácil

La Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento de València ha editado, además, en dos documentos de lectura fácil toda la información sobre el eclipse solar. Los dos documentos, en castellano y en valenciano, informan a los usuarios de forma sencilla y clara sobre el fenómeno, aconsejan cómo protegerse la vista, desglosan el calendario y horario de este acontecimiento, la ubicación y los servicios del punto oficial de observación del Ayuntamiento de València y las líneas de la EMT y Ferrocarrils de la Generalitat que tienen como destino las playas de La Malva-rosa y El Cabanyal.