Verano 2026: València se consolida como hub aéreo mediterráneo con 110 rutas y 4,6 millones de plazas

La ciudad de València continúa consolidándose como uno de los destinos mejor conectados por aire del Mediterráneo. Esta temporada de verano de 2026 contará con 110 conexiones directas, operadas por 40 aerolíneas y distribuidas entre 32 mercados, una oferta que permitirá alcanzar 4.697.020 plazas, un 11 % más que el verano pasado. Estas cifras responden a la estrategia de diversificación de mercados impulsada por la Fundación Visit València, que sitúa la ciudad en una posición cada vez más competitiva en el panorama aéreo europeo.

El aumento de la conectividad viene acompañado además de una buena demanda. Según los datos del sistema de inteligencia turística Focus, las búsquedas de vuelos para viajar a València durante los meses de julio y agosto han aumentado un 19 % respecto al verano anterior, alcanzando 17 millones de búsquedas. Los mercados que muestran un mayor interés son Italia, Alemania, España y Reino Unido, lo que confirma el creciente atractivo internacional de la ciudad y el acierto de la estrategia de diversificación desarrollada por la Fundación Visit València.

Conexiones inéditas

La temporada incorpora dos conexiones inéditas para València: Rabat y Helsinki, además de otras novedades respecto al verano de 2025. Entre ellas destacan la llegada de Finnair con su nueva ruta a Helsinki; las nuevas conexiones de Wizz Air con Londres Luton, Londres Gatwick, Venecia, Turín e Iași (Rumanía); las de Volotea con Florencia, Burdeos y Lille; la nueva ruta de ITA Airways con Roma; Dan Air con Bacău; Israir con Tel Aviv; Ryanair con Rabat y Varsovia-Modlin; y Air Nostrum con Melilla.

A este crecimiento se suma otro importante hito para la conectividad de la ciudad: la apertura de la primera base operativa de Wizz Air en España, ubicada en València, una decisión que permitirá incrementar significativamente la capacidad de la compañía y ampliar su oferta de destinos desde el aeropuerto valenciano a partir de la próxima temporada de invierno. La apuesta de la aerolínea refuerza el posicionamiento de València como uno de los principales nodos de conectividad del arco mediterráneo y evidencia el atractivo de la ciudad para las compañías aéreas.

Mercado nacional

En el mercado nacional, la conectividad de València también continúa fortaleciéndose con las nuevas conexiones anunciadas recientemente con Granada y Santiago de Compostela, que ampliarán las posibilidades de movilidad tanto para residentes como para visitantes y reforzarán el mercado turístico nacional, principal emisor de viajeros hacia la ciudad.

Todos estos datos pueden consultarse en Focus, el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit València, que refleja además el elevado grado de diversificación del aeropuerto valenciano. Según este sistema, el índice de dependencia del aeropuerto se sitúa en 12 sobre 100, una cifra que evidencia que la conectividad de València se sustenta sobre una red amplia y equilibrada, sin depender de un único mercado o compañía aérea.

La presidenta de la Fundación Visit València y concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que estos resultados son fruto de una estrategia sostenida de mejora de la conectividad basada en la diversificación de mercados y en la colaboración permanente con las aerolíneas, Aena, Turespaña y el resto de administraciones.

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Llobet ha señalado que “la temporada de verano de 2026 supone un salto cualitativo para la conectividad internacional de la ciudad. València consolida su posición en el mapa aéreo europeo y atlántico con una estrategia basada en la diversificación”. La responsable de Turismo ha recordado además que la mejora de la conectividad beneficia tanto a los visitantes como a los propios valencianos. “Cada nueva conexión abre oportunidades de negocio, intercambio cultural y movilidad para los residentes, al tiempo que mejora la competitividad internacional de la ciudad. La conectividad aérea no solo impulsa el turismo, sino también la economía, la inversión y la proyección internacional de València”, ha concluido la concejala Paula Llobet.