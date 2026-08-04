El ayuntamiento de València construirá un nuevo Pantalán en el puerto de El Saler

Hoy se ha iniciado el proceso de contratación del proyecto de construcción de un pantalán de madera en el puerto de El Saler, que según fuentes de la concejalía de Devesa-Albufera, permitirá "mejorar la funcionalidad de esta infraestructura de uso público tradicional y facilitar las operaciones de embarque y desembarque de personas".

Este proyecto viene marcado por la importancia histórica del puerto de El Saler. Este enclave ha constituido históricamente uno de los principales accesos a L'Albufera desde la parte norte del lago, y durante décadas fue un enclave esencial para la navegación tradicional, cuando las embarcaciones eran prácticamente el único medio para desplazarse por este entorno natural. En la actualidad, el puerto mantiene un uso intenso vinculado principalmente a las actividades recreativas y al turismo de naturaleza.

Con el objetivo de optimizar el funcionamiento del embarcadero y mejorar las condiciones de uso, el proyecto contempla la construcción de un pantalán de madera de aproximadamente ocho metros de longitud y 2,25 metros de anchura. La infraestructura se ubicará en el lado este de la acequia de la carrera del Saler, en su entronque con el puerto de El Saler, y estará destinada exclusivamente a facilitar las operaciones de embarque y desembarque de personas, además de servir de apoyo operativo a las embarcaciones tradicionales tipo albuferenca, sin destinarse al amarre permanente de embarcaciones.

Una "necesidad cubierta"

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha destacado que "seguimos actuando con sentido común para mejorar unas infraestructuras que forman parte de la historia y de la identidad de L'Albufera. Frente a quienes solo hablan de proteger este entorno desde los despachos, nosotros lo cuidamos con actuaciones concretas que facilitan su uso y garantizan que siga siendo un espacio vivo".

Gosálbez ha añadido que "este pantalán responde a una reivindicación de las personas usuarias del puerto de El Saler. Tras la incorporación de todo el puerto al patrimonio municipal, por fin podemos dar respuesta a una actuación necesaria que mejorará la seguridad, la operatividad y el servicio que presta esta infraestructura".

Gosálbez ha añadido que "no hablamos solo de construir un pantalán. Hablamos de resolver un problema que llevaba años pendiente y de empezar una nueva etapa de mejoras en el puerto de El Saler. Este será el primero de nuevos proyectos para seguir poniendo en valor unas instalaciones fundamentales para L'Albufera".

El edil ha señalado asimismo que "nuestro compromiso es escuchar a quienes conocen este entorno y transformar sus necesidades en actuaciones concretas. Queremos un puerto de El Saler mejor equipado, más funcional y preparado para seguir siendo un referente para la navegación tradicional y para quienes disfrutan de L'Albufera".

Noticias relacionadas

Por último, Gosálbez ha asegurado que "vamos a seguir impulsando actuaciones útiles que mejoren las infraestructuras del puerto de El Saler. Este pantalán marca el inicio de una nueva etapa de inversiones y mejoras para un espacio con un enorme valor histórico, social y ambiental para València".