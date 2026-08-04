Los bomberos retiran un gran panal de avispa asiática en València

La Sección de Control de Plagas del Ayuntamiento de València, el cuerpo municipal de Bomberos y Estudi Verd han colaborado en la retirada de un nido de la peligrosa avispa asiática, poco común en la ciudad de València. Siguiendo las indicaciones de los especialistas, el cuerpo de bomberos procedió al exterminio y posterior retirada del nido. No obstante, varios ejemplares de la especie fueron entregados para su análisis y estudio, contribuyendo al seguimiento y conocimiento de esta avispa en nuestro entorno.

Según fuentes municipales, este tipo de actuaciones reflejan "la importancia de la coordinación entre los distintos servicios municipales para proteger a la ciudadanía y mejorar el conocimiento de especies de interés sanitario y ambiental".

En la operación, de hecho, ha participado un furgón de rescate de fauna de Bomberos de València, junto a la Sección de Control de Plagas del Ayuntamiento de València y Estudi Verd.

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Efectos de la picadura

La avispa asiática es una especie invasora que se alimenta de insectos, como las abejas, y otros invertebrados. Además, su picadura produce un dolor agudo, ardor intenso e hinchazón de la zona afectada. En la mayoría de los casos, el efecto pasa en unos días, pero tienen que tener especial cuidado las personas que sean alérgicas y los apicultores, pues uno de sus alimentos favoritos son las abejas.