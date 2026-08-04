Colas en València para pagar la tasa de basuras del año pasado

El cobro de la tasa de basura correspondiente a 2025 está dejando estos días largas colas en distintas oficinas municipales de València, donde decenas de vecinos y vecinas que no disponen de certificado digital se están viendo obligados a acudir presencialmente para recoger el recibo y poder abonarlo dentro del plazo de siete días naturales fijado por el Ayuntamiento de València. Una situación que está afectando especialmente a personas mayores y que preocupa al producirse en pleno mes de agosto, con temperaturas elevadas.

Ante estos hechos, Compromís ha cargado contra la "nefasta gestión" del gobierno municipal de PP y Vox y ha calificado estas esperas como las "colas de la vergüenza". En un comunicado, la concejala Eva Coscollà sostiene que el procedimiento diseñado por el consistorio está provocando un perjuicio innecesario a la ciudadanía y reclama tanto una ampliación de los plazos de pago como un cambio en el sistema de notificación para evitar que los contribuyentes tengan que desplazarse a las oficinas municipales.

Un año de retraso

Según denuncia la formación valencianista, numerosos vecinos aseguran que nunca recibieron el intento previo de notificación que contempla el procedimiento y afirman que únicamente encontraron el aviso directamente en el buzón. En algunos edificios de gran tamaño, añade Compromís, los avisos se habrían depositado de forma masiva sin que constara una entrega personal efectiva.

"La tramitación de la tasa de basura ha sido un desastre de principio a fin. Primero no cobran la tasa cuando toca, y ahora, para apañar su propio follón, envían las notificaciones en agosto, muchas veces defectuosas, obligando a la gente a hacer cola en la calle, en plena ola de calor, para recoger un recibo que tendría que haber llegado a casa el año pasado y sin ninguna traba", ha criticado Coscollà.

Un camión recoge un contenedor de basura en València en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

La edil ha recordado que el Ayuntamiento está girando ahora el recibo correspondiente al ejercicio de 2025 debido, según afirma, a que el ejecutivo de María José Catalá "no llegó a tiempo ni en la tramitación del contrato de gestión ni en la confección del padrón municipal para pasar la tasa al cobro cuando tocaba", lo que ha obligado al consistorio a girar el recibo de 2025 con meses de demora, ya muy entrado el 2026.

Datos "maquillados"

Compromís también cuestiona el balance realizado por el gobierno local sobre la implantación de la nueva tasa de residuos y lo acusa de "tratar de maquillar" los datos. En este sentido, critican que el Ejecutivo local "intenta presentar como un éxito el cobro de la nueva tasa de residuos" a pesar de que los datos "evidencian una realidad muy diferente".

Así, recuerdan que, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, a fecha 21 de julio se habían recaudado 6,7 millones de euros, alrededor del 14 por ciento de los 47,6 millones previstos, pese a que ya se habían remitido más de 316.000 notificaciones, una cifra que representa más del 70% del padrón estimado.

Piden ampliar el plazo de pago

Para Coscollà, enviar estas notificaciones en agosto para cobrar un recibo que debería haberse abonado hace meses "no tiene ninguna cordura". Por ello, exige ampliar el periodo de pago y adoptar un sistema similar al utilizado con el recibo del IBI, de manera que los contribuyentes que no dispongan de certificado digital puedan pagar de forma directa el recibo sin tener que personarse primero en ninguna oficina municipal.

Noticias relacionadas

"La gente no tiene que pedir perdón para pagar sus impuestos, y mucho menos hacer cola a pleno sol por un problema administrativo que no ha provocado", lamenta la concejala, quien considera que una administración moderna "tendría que acercar los servicios a la gente, no obligarla a hacer colas bajo temperaturas extremas para resolver problemas que nunca tendrían que haber existido".