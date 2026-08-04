Multitudinario homenaje al Cristo de la Salud en el 50 aniversario de su romería por l'Albufera

El pueblo de El Palmar se ha volcado una vez más con su Cristo de la Salud, este año con mayor intensidad si cabe al cumplirse 50 años de la romería que lleva la imagen por las aguas de l'Albufera. Más de doscientas barcas lo han acompañado en su recorrido con salves y peticiones que cada año se van renovando según corren los tiempos. Si el año pasado fue la dana, este año ha sido la necesidad de mantener limpio el lago como fuente de riqueza y tradición de un pueblo.

Como es tradicional, la imagen salía de la iglesia del Niño Jesús del Huerto y la concentración se ha producido en la Plaza de la Sequiota con asistencia de autoridades, falleras mayores de València, vecinos y visitantes. Y ya entrada la tarde se ha dado inicio al recorrido en barca por l'Albufera, con el Cristo a bordo y al son de la música y los cantos tradicionales. El ritual también incluye parada y remojo de los pies de la imagen en el agua como bendición del lago y de sus gentes, que ya llevan 50 años haciendo esta romería, seguramente la más icónica de València por su intensidad y su entorno.

La historia

Y es que esta singular procesión del Cristo de la Salud se hizo por primera vez en el año 1976. La devoción al Cristo está vinculada a la protección que prestó al pueblo de El Palmar durante las frecuentes epidemias de cólera del siglo XIX, la más dura de las cuales está fechada en el año 1885. Y la procesión empezó a hacerse en el año 1976 después de que un año antes se produjera la histórica visita de la Virgen de los Desamparados y se hiciera un recorrido por l'Albufera que sirvió de ejemplo e inspiración para los vecinos del pueblo.

La imagen que sale en procesión no es la original. Aquella fue destruida durante la Guerra Civil y la actual fue esculpida en 1940 por Coret, que la llevó al pueblo en un carro del arroz. Ahora, la romería forma parte de las fiestas patronales celebradas del 31 de julio al 6 de agosto, siendo la fecha de la celebración el 4 de este mes.

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Con motivo del 50 aniversario, este año se han organizado numerosas actividades referentes a la efemérides, entre ellas la exposición abierta al público en la Trilladora del Tocaio.