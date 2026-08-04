Preocupación general en València por el poder de convocatoria

Apenas durará minuto y medio pero el eclipse del próximo martes se ha convertido en una auténtica prioridad y preocupación para las administraciones públicas. La alfuencia de público, sus desplazamientos y, en especial, el interés suscitado sobre la Comunitat Valenciana (especialmente en las provincias de Castellón y Valencia por su buena ubicación) supone un verdadero reto para los ayuntamientos de aquellos municipios donde se espera que acudan más turistas y aficionados. En València, la preocupación es general, tanto en casco urbano como en lo que compete al área metropolitana y, en especial, l'Albufera.

Además de suspender la finalmente las carreras de caballos el día 12 debido al eclipse de sol y a los problemas de seguridad por la aglomeración de personas en las playas, el ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo similar al dee Fallas y la Noche de San Juan . Por ejemplo, para acceder al punto oficial de visionado del eclipse en la playa de la Malva-rosa, la Policía Local montará un dispositivo similar al de San Juan, con accesos cortados por tramos y horas y con un refuerzo de la EMT para llegar al litoral.

Además, se trabaja con la posibilidad de cerrar determinados monumentos públicos para evitar aglomeraciones o altercados de visitantes que quieran utilizarlos para ver el eclipse. Es el caso, por ejemplo, de las Torres de Serranos.

Y existe gran preocupación por la carretera de El Saler, la CV-500, que da acceso a l'Albufera, posiblemente el lugar más codiciado para ver este eclipse. En principio, se ha decidido cortarla al tráfico a las 18 horas, dos horas antes del evento, pero aún así se prepara un fuerte dispositivo para las horas previas. En este sentido, el Ayuntamiento de València indica que para las personas residentes, bastará con algún documento, como un recibo de la luz, que acredite que vas a una segunda residencia, algo muy habitual en un día laborable a esas horas de la tarde. Funcionará como en Fallas con los accesos cortados a todo el mundo excepto residentes, servicios de emergencia y transporte público.

El parque de la Devesa también estará cerrado al público y con vigilancia especial para los alrededores, muy poblados en estos meses de verano.

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En general, la ciudad de València se prepara para un evento que se prevé multitudinario, pero del que no hay precedentes, de manera que no hay ejemplos a seguir a la hora de diseñar las medidas. Hasta el último día y el último momento pueden cambiar los operativos.