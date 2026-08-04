València se "enchufa" al sol

Con cerca de 300 días de sol al año y más de 2.600 horas de luz, València ha dejado de mirar al sol como un simple reclamo turístico para verlo como un recurso clave en la estrategia energética municipal. La necesidad de buscar fuentes de energía alternativas y reducir la dependencia energética ha llevado al Ayuntamiento de València a acelerar en el último año su apuesta por las energías renovables impulsando una serie de proyectos que busca aprovechar los tejados de la ciudad para generar electricidad limpia. Una estrategia que permite, además, avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y reducir la factura energética y económica.

En este contexto, destaca 'Requiem in Power', uno de los proyectos más emblemáticos que ha consistido en la instalación de 6.658 placas solares sobre los nichos de cinco cementerios municipales. Esta iniciativa, que se ha convertido en la planta fotovoltaica urbana más grande de Europa con una capacidad de producción de 3.388.560 kilovatios anuales de energía eléctrica, ha puesto a la ciudad a la vanguardia en materia de eficiencia energética al ahorrar la emisión de más de 1.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Placas solares en el cementerio general de València. / Levante-EMV

También se ha traducido en un importante ahorro para las arcas municipales al emplearse la energía generada para abastecer a edificios municipales, además de a unos 800 hogares vulnerables, consolidando un modelo que combina sostenibilidad y función social. Pero en esta estrategia energética municipal, los cementerios son solo una pieza del puzzle. Durante el último año también han entrado en funcionamiento las instalaciones fotovoltaicas de los mercados municipales de Benicalap, Algirós, Russafa, Jesús y Torrefiel.

Para poner en contexto las cifras, solo el mercado de Benicalap dispone de 302 paneles, capaces de cubrir más del 70 % de su consumo anual y alcanzar el autoconsumo prácticamente total durante los meses de mayor radiación solar.

Comunidades energéticas, un modelo consolidado

La estrategia municipal no se limita a producir electricidad para consumo propio. El siguiente paso consiste en compartir esa energía con la ciudadanía mediante las Comunidades Energéticas Locales (CEL), un modelo que sitúa a los vecinos en el centro de la transición energética y que el ayuntamiento quiere extender por toda la ciudad. Para ello, el consistorio ya ha identificado las tres primeras cubiertas municipales que prevé ceder a nuevas comunidades energéticas, ubicadas en Benimaclet, Ciutat Vella y Castellar-l'Oliveral, donde se instalarán nuevas plantas fotovoltaicas que permitirán a residentes y comerciantes compartir la electricidad producida.

Las CEL constituyen una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de descarbonización y transición energética fijados por la Agenda 2030. El ejemplo más consolidado se encuentra en Castellar-l'Oliveral, donde en 2022 nació la primera de estas comunidades y desde entonces ha generado más de 137.000 kilovatios hora de electricidad renovable. Ha evitado, además, la emisión de más de 60.000 kilogramos de dióxido de carbono, una reducción equivalente a plantar más de 3.000 árboles. La comunidad supera ya los 60 asociados, ha ampliado recientemente su capacidad incorporando una segunda cubierta en el Forn d'Alcedo y continúa buscando nuevos espacios para seguir creciendo.

La experiencia se ha ido extendiendo progresivamente a otros barrios. Actualmente existen diez comunidades energéticas en la ciudad ubicadas en Malilla, Saïdia, Aiora-Algirós, Russafa, Ciutat Vella, Poblats Marítims, Benimaclet, Torrefiel y Malva-rosa, donde el CEIP Ballester Fandos alberga una de las instalaciones compartidas.

Nuevas actuaciones

La hoja de ruta municipal continúa ampliándose. La actuación más reciente dentro de esta estrategia ha llegado hace apenas unos días, cuando la Junta de Gobierno Local ha aprobado sacar a licitación la redacción de los proyectos para instalar paneles fotovoltaicos en más de medio centenar de edificios municipales. El contrato, dividido en cinco lotes y dotado con un presupuesto de 300.124 euros, permitirá diseñar las futuras instalaciones solares que se ejecutarán en equipamientos de toda la ciudad.

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Entre los inmuebles incluidos en esta nueva fase figuran centros de educación infantil y colegios, bibliotecas, parques de bomberos, centros municipales de personas mayores, dependencias de la Policía Local, centros de servicios sociales, alcaldías pedáneas y edificios de uso administrativo, lo que supone un nuevo salto en la extensión de la energía fotovoltaica a la red de equipamientos públicos.