Un solar en Russafa 'convertido' en aseo público

Nadie sabe de donde ha salido, pero existe. En el barrio de Russafa, sobre el poste de una señal de tráfico, se ha colocado un cartel que dirige a los viandantes a un aseo público que, en realidad, es un solar. Al parecer, ese cartel y ese supuesto baño público llevan ahí meses sin que nadie haya reparado en ello y haya intervenido. De ahí que el Partido Socialista haya criticado la "dejadez" del ayuntamiento en ese sentido.

La vicesecretaria general y portavoz del PSPV-PSOE, Rosa Domínguez, ha exigido al Ayuntamiento de València la retirada inmediata del cartel, cuya imagen que "refleja el abandono y la dejación de funciones del gobierno de María José Catalá".

Domínguez ha denunciado que la permanencia de este cartel demuestra la falta de atención del gobierno municipal hacia los problemas cotidianos de los barrios. “Solo hay que imaginar cómo estará atendiendo el gobierno de María José Catalá los problemas de la ciudad si ni siquiera es capaz de retirar un cartel que lleva meses señalando un solar como meadero público”, ha añadido la portavoz socialista.

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Comportamientos incívicos

El PSPV-PSOE ha advertido de que mantener esta señalización "no solo proyecta una imagen de abandono de Russafa, sino que además puede inducir a comportamientos incívicos al identificar ese espacio como un lugar donde hacer sus necesidades". Por ello, los socialistas reclaman la retirada inmediata del cartel y exigen al gobierno municipal que "preste la atención que merecen los barrios de València".