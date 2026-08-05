Confirmado: la Diputació excluye a las pedanías de València de las ayudas de la dana

La concejala de Compromís Lucia Beamud ha denunciado que "la Diputació de València ha consumado la exclusión en els Pobles dels Sud de València afectados por las inundaciones de las ayudas por la dana". Con la publicación del Boletín oficial de la Provincia sobre el primer pago de las ayudas extraordinarias para zonas catastróficas, el PP de Vicent Mompó dejaría fuera a La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar- l’Oliveral, tres de los municipios más castigados por las inundaciones, exactamente como la concejala ecologista ya advirtió en el mes de mayo. Estos hechos han sido calificados por parte de la concejala como "una vergüenza y un insulto para los vecinos que lo han perdido todo". Con el agravante, dice, de que la alcaldesa María José Catalá, lo está permitiendo.

"Lo denunciamos cuando todavía se estaba a tiempo de rectificar y ha acabado pasando. El dinero ya se está repartiendo, llega a todos los municipios, en cambio, els Pobles del Sud de València se quedan con las manos vacías. Esto no es un descuido administrativo, es una decisión", ha señalado la concejala de Compromís.

Beamud recuerda que estas ayudas nacían de una exigencia de Compromís durante la negociación de los presupuestos de la Diputació, con un fondo extraordinario de 20 millones de euros para paliar los efectos del cambio climático. La diputada ha aprovechado la ocasión para recordar que "fue el PP quien modificó el concepto inicial y sustituyó "cambio climático" por "catástrofes naturales" para contentar a Vox, y quien dejó fuera de la convocatoria a las cinco ciudades de más de 50.000 habitantes, València, incluida, con el visto bueno de la propia alcaldesa de València". El resultado, según denuncia Beamud, es que la tercera ciudad con más víctimas mortales durante la dana ha quedado excluida de las ayudas.

Lucha política

"Primero convirtieron una emergencia climática en una batalla ideológica para contentar a la extrema derecha, y ahora utilizan ese fondo para discriminar els Pobles de València después de una de las peores catástrofes que hemos sufrido. Es un insulto para el vecindario que todavía está rehaciendo su vida", ha lamentado Beamud.

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Para Compromís, el primer pago confirma "una estrategia partidista de Mompó contra València" ante la cual la alcaldesa, Maria José Català ,"vuelve a callar y bajar la cabeza". La concejala recuerda que no es la primera vez que el presidente de la Diputación desprecia a la ciudad ante lo que consideran el "silencio cómplice" de Català, “quien ha elegido ser alcaldesa del PP antes que alcaldesa de València y defender los intereses de las personas afectadas por la dana", ha finalizado la concejala.