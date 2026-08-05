El abandono pasa factura al patrimonio de València

Instaladas para recordar a personajes ilustres, hitos históricos o festividades, València ha presumido durante años de ser un gran museo al aire libre gracias al vasto catálogo de monumentos y esculturas que engalanan la ciudad y mantienen viva la identidad cultural. Un reconocimiento que ahora ha quedado en entredicho debido al deterioro que presenta parte del patrimonio monumental de la ciudad, con esculturas mutiladas, desaparecidas o deficientemente restauradas. Obras de un gran valor histórico y artístico en las que urge actuar y reparar los daños que presentan víctimas del vandalismo, del deterioro propio por el paso de los años o de las inclemencias del tiempo. Heridas que en cualquiera de los casos reflejan un mantenimiento insuficiente y una dejadez institucional. Así, al menos, lo ha denunciado el PSPV-PSOE en un comunicado en el que acusa al gobierno de María José Catalá de convertir la ciudad en un "museo del abandono". Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que se han realizado decenas de intervenciones sobre el patrimonio y que han aumentado el presupuesto de conservación.

De la Fuente del Tritón a la estatua de Ripollés

Para los socialistas, el ejemplo más significativo queda reflejado en la Fuente del Tritón de Ponzanelli, ubicada en el parque de la Glorieta de València y considerada la pieza pública más valiosa de la ciudad. La obra de Giacomo Antonio Ponzanelli que data del siglo XVII recuperó parte de su esplendor en el año 2021, cuando se rehabilitó la estatua central y el resto de elementos ornamentales de este valioso conjunto artístico que presentaba un importante estado de deterioro desde años atrás.

A pesar de estos trabajos, que resultaron fallidos, la estatua tuvo que ser retirada a finales de 2023 para volver a ser restaurada debido a los importantes daños que volvía a presentar. El objetivo, según anunció entonces el ayuntamiento, ya en manos de María José Catalá, era rehabilitarla y trasladarla al Museo de la Ciudad, mientras que en su lugar se instalaría una réplica. Sin embargo, dos años después la escultura no presenta el esplendor que merece -el conjunto está vallado y sin la figura central- un estado que, para los socialistas, "da vergüenza cómo está".

Estado en el que se encuentra la Fuente del Tritón de Ponzanelli. / L-EMV

Pero la Fuente del Tritón no es un caso aislado. En ese listado de monumentos "abandonados" la formación progresista incluye el Apolo de Pinedo, ubicada en la rotonda de acceso a la pedanía valenciana. La obra, réplica de la escultura de bronce encontrada en el fondo del mar en 1963, fue hallada rota en pedazos dentro de un bidón de una chatarrería de Massanassa en febrero de 2024, días después de que un hombre de 41 años la robara y la troceara con la intención de venderla. Desde entonces la pieza no ha sido reemplazada.

En el inventario de patrimonio dañado figuran también la estatua del fundador de Lo Rat Penat, Constantí Llombart, en los Jardines del Real, que no ha sido restaurada desde que fue vandalizada en mayo de 2021, la escultura homenaje al actor valenciano Antonio Ferrandis en la Malva-rosa, pendiente de reparación desde 2022 y en un avanzado estado de deterioro, o el "Homenaje al libro", la icónica obra de Ripollés ubicada en el Paseo de la Alameda, que se rompió el pasado mes de febrero durante un vendaval. Sobre esta última, el Ayuntamiento de València tiene previsto proceder a la contratación de los trabajos de reparación en septiembre.

La escultura en homenaje al actor Antonio Ferrandis, en la Malvarrosa, presenta un avanzado estado de degradación. / L-EMV

El PSPV pide un plan urgente de conservación

Esta situación que se lleva dando desde hace años ha derivado en una guerra entre el gobierno y la oposición, que se acusan mutuamente de ser los responsables del mal estado del patrimonio monumental de la ciudad. Por una parte, los socialistas atribuyen la situación a "la falta de gestión" del gobierno de PP y Vox. "Estamos asistiendo a un deterioro constante de nuestro patrimonio cultural mientras que el Ayuntamiento permanece inmóvil", ha acusado la concejala Maite Ibáñez.

Abandono de la estatua de Constantí Llombart en los Jardines del Real. / L-EMV

En un comunicado, la edila ha lamentado que la capital "se está convirtiendo en una ciudad de patrimonio fantasma, con peanas vacías o esculturas mutiladas", situación que asegura estar denunciando desde su Grupo Municipal "desde hace tres años" sin obtener respuesta. Así, ha reclamado al gobierno municipal un plan urgente de conservación del patrimonio "que permita restaurar las piezas dañadas y garantizar un mantenimiento continuado de los monumentos".

El PP defiende su gestión

La respuesta de los populares no ha tardado en llegar para cargar contra Ibáñez, de quien aseguran que "no sabía ni de qué color eran las Torres de Quart". En una nota, la formación conservadora ha defendido que el Ayuntamiento de València está cumpliendo con sus deberes para cuidar de un patrimonio "abandonado durante ocho años por la izquierda". En este sentido, han recordado los "cientos de intervenciones" que se han llevado a cabo en los últimos años, destacando la rehabilitación de edificios emblemáticos de la ciudad como l'Almoina o las Torres de Quart.

Detalle del brazo roto de la icónica obra de Ripollés en el Paseo de la Alameda de València. / Miguel Ángel Montesinos

Asimismo, han reivindicado que el actual Gobierno municipal ha incrementado "notablemente" el presupuesto destinado a la limpieza y el mantenimiento del patrimonio cultural al adjudicar una nueva contrata para esta materia por un importe de 234.964 euros.

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A este respecto, han precisado que esta adjudicación, que tiene un periodo de vigencia de dos años con posibilidad de prórroga de dos más, "incluye la inspección previa y la limpieza de 462 elementos urbanos singulares, 26 fachadas de monumentos y museos municipales y de los cinco puentes históricos y sus pretiles". "Menos cinismo y más realidad que se demuestra con datos", han sentenciado desde el PP.