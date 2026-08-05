La plaza América de València ya tiene toldos

El Ayuntamiento de València puso en marcha el pasado 29 de julio la prueba piloto del futuro proyecto urbanístico conocido como el plan de sombras, que encargó la corporación para generar espacios de sombra en las distintas plazas del centro y barrios de la ciudad. El encargo, que empezó con la colocación de toldos en la plaza de España, ya ha llegado también a la plaza América, donde se han colocado nuevos dispositivos de sombra. La medida está enmarcada dentro de la estrategia municipal de incorporar elementos de protección climática en los futuros desarrollos urbanos para combatir las cada vez más persistentes olas de calor en verano.

Estos nuevos toldos no solo responden ante una necesidad de sombra requerida por la ciudadanía, sino que además forma parte de un estudio de los espacios de sombra, que analizará las plazas y calles singulares en el ámbito del Plan Valentia, así como el resto de plazas singulares de todos los barrios de la ciudad que tengan unas necesidades especiales de arbolado o de sombra. Este estudio contempla priorizar los emplazamientos de mayor impacto solar y climático. Los trabajos, como ya informamos, parten de referencias aplicadas en otras ciudades y de un estudio de soleamiento de cada emplazamiento, tomando en consideración las características de cada uno de ellos.

Acabada la primera parte de este proyecto piloto, la siguiente parte del plan de sombras del Ayuntamiento se basará en el análisis de este estudio, con tal de proporcionar soluciones técnicas más adecuadas, así como valorar su coste de instalación, montaje y desmontaje, almacenamiento y limpieza, con tal de elaborar el exoesqueleto de una futura ordenanza municipal, que cuente ya con un marco técnico-normativo marcado y homogéneo. En esta primera parte, el contrato firmado contempla la entrega de una ficha técnica de cada emplazamiento en el que se incorporen dispositivos de sombra, y tiene un calendario de trabajo que ya está operativo y finaliza en noviembre de este mismo año.

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Según la alcaldesa, María José Catalá, estos primeros toldos, primero de la plaza de España y ahora el de la plaza América responden a la necesidad de que todos los proyectos urbanos de la ciudad incorporen elementos de diseño como una respuesta estructural a las altas temperaturas y al estrés climático, y no como una solución puntual.