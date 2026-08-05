Una docena de cocineros de tres continentes competirán en el World Paella Day Cup 2026

El World Paella Day Cup 2026 ya tiene a los doce cocineros que competirán el próximo 20 de septiembre en La Marina de València por elaborar la mejor paella del mundo. Se trata, según ha anunciado la organización, de una docena de finalistas procedentes de doce países de Europa, Asia y América.

Once de ellos han conseguido su plaza a través de las semifinales internacionales celebradas durante los últimos meses en diversos países del planeta. Se trata de los chefs Victoria Rodríguez (Uruguay); Froilán Mújica (México); Nivaldo Francisco de Souza (Brasil); Hugo Andrade (Ecuador); Juan Esteban Ramírez (Colombia); Camelia Mihai (Rumanía); Joël Jacquet (Francia); Juanma Molina (Suiza); Jimmy Holm (Dinamarca); Nikolay Genchev (Bulgaria); y Keisuke Mutsuura, de Japón.

La duodécima plaza corresponde este año al Reino Unido (Daniel Taylor), elegido por la organización como país invitado, detalla la organización en un comunicado. La 'wild card', una fórmula prevista en las bases del campeonato, permite incorporar a la competición mercados de especial interés para la proyección internacional del evento y ampliar el alcance de la cultura de la paella.

Taylor, el cocinero británico seleccionado, ya participó en el proceso clasificatorio de la pasada edición y estuvo muy cerca de alcanzar la Gran Final. Con esta invitación, el Reino Unido se incorpora por primera vez a la competición como país invitado.

La gastronomía como punto de encuentro

La Gran Final del World Paella Day Cup se celebrará el domingo 20 de septiembre de 2026 en La Marina de València. Los doce participantes cocinarán en directo ante un jurado especializado para tratar de conquistar el título de mejor paella del mundo.

La competición podrá seguirse también desde cualquier parte del mundo mediante el streaming oficial disponible en worldpaelladay.org, reforzando el carácter internacional de un evento que utiliza la paella como elemento de encuentro y unión entre culturas.

La cita culminará un recorrido internacional que ha llevado la cultura de la paella y la imagen de València a diferentes mercados de Europa, América y Asia a través de once semifinales.

Reivindicar el origen de la paella

Durante los días previos a la final, los doce cocineros y sus ayudantes participarán en un stage gastronómico y cultural concebido para acercarlos al territorio, los productos y las tradiciones vinculadas al plato valenciano más internacional.

Los participantes conocerán l'Albufera y descubrirán València como despensa del Mediterráneo, adentrándose en la cultura del arroz, el paisaje, los productos locales y los espacios que explican el origen y la identidad de la paella.

Durante su estancia se alojarán en el hotel INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic, uno de los patrocinadores de esta edición. El World Paella Day Cup cuenta también con la colaboración ya confirmada de empresas como Iberia, Lastminute.com, Arroz Tartana, Original Paella y El Paeller, entre otras.

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World Paella Day es una iniciativa de la Fundación Visit València que tiene como objetivo reconocer la paella como uno de los platos más universales de la gastronomía y reivindicar, al mismo tiempo, su origen y su estrecha vinculación con València. El proyecto cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de València, la Diputación de Valencia, Turisme Comunitat Valenciana y Turespaña.