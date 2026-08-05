València pasa al cobro 440.000 recibos de la nueva tasa de basura: "Nos obliga el Gobierno"

El Ayuntamiento de València está pasando al cobro el recibo de la nueva tasa de basura, concretamente 440.000 recibos individuales cuya tramitación está ya en su última fase. La previsión es recaudar más de 47 millones de euros para las arcas municipales, aunque el consistorio ha recordado que se trata de una imposición del Gobierno central, que obliga a cobrar esta tasa por la recogida y transporte de residuos y que debería haberse aplicado, además, en el año 2022, cosa que el anterior gobierno municipal no hizo. Precisamente, esta nueva tasa ha enfrentado a Compromís con el equipo de Gobierno, no ya por la tasa en sí, sino por la forma en que se estaba llevando a cabo el cobro, con notificaciones deficientes y colas para pagar en las oficinas, dicen.

Según ha denunciado Compromís, el ayuntamiento está obligando a centenares de vecinos y vecinas que no disponen de certificado digital —mayoritariamente gente mayor— a hacer cola en pleno mes de agosto para recoger el recibo correspondiente al año pasado y poder pagarlo dentro de los 7 días naturales de plazo establecidos por el consistorio. Estos avisos, dicen, se tendrían que dejar después de un intento de notificación, sin embargo, son numerosos los vecinos que afirman que este intento nunca se produjo y que simplemente se encontraron el aviso directamente en el buzón. En muchos edificios, como ocurre en comunidades de gran dimensión, los avisos habrían sido depositados masivamente sin que conste ningún intento efectivo de entrega personal, aseguran en Compromís.

En opinión de la concejala Eva Coscollà, “la tramitación de la tasa de basura ha sido un desastre de principio a fin". "Primero no cobran la tasa cuando toca, y ahora, para apañar su propio follón, envían las notificaciones en agosto, muchas veces defectuosas, obligando a la gente a hacer cola en la calle, en ola de calor, para recoger un recibo que tendría que haber llegado a casa el año pasado y sin ninguna traba”.

Coscollà ha recordado que, ”ahora mismo se está cobrando el tributo correspondiente al ejercicio anterior porque el gobierno de Catalá no llegó a tiempo ni en la tramitación del contrato de gestión ni en la confección del padrón municipal para pasar la tasa al cobro cuando tocaba, obligando el consistorio a girar el recibo de 2025 con meses de demora, ya muy entrado el 2026”.

A fecha 21 de julio se habían recaudado 6,7 millones de euros, aproximadamente un 14% de los 47,6 millones previstos, después de haber enviado ya más de 316.000 notificaciones, es decir, más del 70% del padrón estimado. Para Coscollà notificar en el mes de agosto un recibo que tendría que haberse cobrado hace meses “no tiene ninguna cordura”, y exige al gobierno de Catalá ampliar el plazo y hacer una notificación similar a la que se hace con el recibo del IBI, para que el vecindario que no disponga de certificado digital pueda pagar de forma directa el recibo sin tener que personarse primero en ninguna oficina municipal.

"El retraso fue del anterior gobierno municipal"

La respuesta del ayuntamiento ha llegado del concejal Carlos Mundina. "Compromis sabe muy bien que desde 2022 se debía implantar el basurazo de Sánchez en València y no dejó nada preparado. Ha sido el actual equipo de gobierno quien, cumpliendo el mandato de Sánchez, está cobrando esta tasa que siempre ha considerado que se podía hacer de forma menos gravosa para el vecino".

Mundina explica que el artículo 102.3 de la ley general tributaria es el que determina en este caso que la primera liquidación, correspondiente al alta en el padrón fiscal que ha tenido que realizarse, deba hacerse mediante notificación individual. "Por eso, se está notificando individualmente los más de 440.00 recibos que se han emitido en la ciudad", precisa.

Además, durante el mes de agosto "sólo se notificarán los recibos que se recojan personalmente en el domicilio, respetando a las personas que están de vacaciones, por lo que hasta septiembre no se dejarán aviso en los buzones de las personas que no estén en su domicilio".

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"Por tanto, menos demagogia de la izquierda valenciana que no ha tenido ningún tipo de remordimiento en que se repercuta a los vecinos la totalidad de la tasa, porque Sánchez ha obligado a repercutir a los ciudadanos el coste total de la recogida y transporte de residuos e impone, en contra de nuestra voluntad, el basurazo”. Según Mundina, "la situación sería otra si la izquierda hubiera aprobado las enmiendas del Partido Popular para suprimirla y, si no lo apoyaban, al menos hacerla menos onerosa para los ciudadanos, dejando más plazo de implantación y establecimiento como específica y no deficitaria, lo que impide asumir costes por los ayuntamientos y restringe la posibilidad de bonificaciones".