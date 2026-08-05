Valéncia pide una reunión con Costas para tratar de recuperar el monumento a Sorolla

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València ha pedido una reunión técnica al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático para tratar de llegar a un acuerdo sobre la recuperación del monumento a Sorolla en la playa del Cabanyal, una iniciativa del consistorio que para el Gobierno no se ajusta a la Ley de Costas. Precisamente le pide que reconsidere su criterio y no entienda este proyecto como una nueva ocupación de dominio público marítimo terrestre sino como la recuperación de un monumento que ya existía, que es lo que han dictaminado los servicios jurídicos del propio consistorio.

En su escrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Demarcación de Costas de València, la Concejalía de Cultura recuerda que en su primera petición se ofrecieron tres ubicaciones para reponer este monumento, retirado por el consistorio al quedar muy dañado por la riada de 1957, y que Costas descartó las tres "por entender que la actuación no constituye la consolidación o rehabilitación de un elemento del patrimonio cultural ya existente en dicho emplazamiento, sino una nueva ocupación de dominio público marítimo terrestre". Lo rechazó, además, sin atender la petición de reunión que se formuló entonces, recuerda la concejalía.

Nueva documentación

Ahora, sin embargo, el ayuntamiento cuenta con un informe de los servicios jurídicos municipales que argumentan la legalidad del proyecto y que, a su juicio, merece ser tenido en cuenta por parte de los órganos ministeriales. Ha recopilado, además, información histórica del monumento que avalaría de alguna forma su petición.

En concreto, se recuerda en el escrito que el pleno del Ayuntamiento de València aprobó en el año 1924, con el informe previo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, "que el busto a Joaquín Sorolla donado por el escultor Mariano Benlliure se colocase en el trozo de la playa del Cabanyal comprendido entre el Asilo del Carmen y la llamada Casa dels Bous". Y que en 1932 el consistorio aprobó el proyecto presentado por el arquitecto municipal Francisco Mora con dotación presupuestaria propia.

En cuanto al lugar de la ubicación, la propia Academia de San Carlos concluyó, según el escrito, que "no hay otro tan indicado que aquel en el que el pintor realizó obras como 'Triste herencia'", lo que viene a significar que "el emplazamiento no fue una circunstancia accesoria, sino elemento esencial de la concepción cultural y artística del conjunto". Así mismo, a la inauguración del monumento asistió, entre otros, Ricardo Samper Ibáñez, ministro de Industria y Comercio, quien por aquel entonces ostentaba la representación del Gobierno de la República. Y no consta, resalta el escrito del ayuntamiento, que "ninguna autoridad estatal formulase disconformidad, reparo ni requerimiento alguno respecto a la presencia del monumento en la playa durante los más de 23 años que permaneció en ella, ni tampoco acto formal de extinción o cancelación de título alguno tras su desmontaje".

Por último, el ayuntamiento recuerda al ministerio que las asociaciones vecinales han pedido la reconstrucción del monumento en al menos tres ocasiones entre los años 1989 y 2007.

En resumen, el consistorio considera, tal como han ratificado los servicios jurídicos municipales, que el monumento existió en su emplazamiento más de dos décadas, que el proyecto no consiste en la construcción de un conjunto monumental de nueva planta, sino en la reagrupación y montaje de las piezas originales conservadas, y que los acuerdos municipales de antaño no han sido revocados. Y añade que el monumento seconcibióó como "elemento integrante de la urbanización de la playa sin uso privativo o lucrativo" y que "la ocupación pretendida es la mínima posible", concretamente "la huella histórica del conjunto", que "no altera la línea de deslinde ni la ribera del mar y resulta plenamente compatible con el uso común de la playa".

Respuesta a la Demarcación de Costas

Al margen del escrito, fuentes de la Concejalía de Cultura han respondido a Costas y su oferta de negociar cualquier propuesta que no invada el dominio público marítimo terrestre, que "fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) nada habría ya que acordar con el Estado, al ya no ser el titular exclusivo de los terrenos, y la reconstrucción del antiguo Monumento a Sorolla dejaría de tener sentido, por plantearse sobre una ubicación alejada de la primera línea de playa y, en consecuencia, del objeto y del espíritu de la iniciativa".

Explica la concejalía que "hasta los solares no edificados colindantes con el Paseo Marítimo de València son considerados Dominio Público Marítimo Terrestre". Y confía en que "por fin se ponga fecha a la reunión técnica entre el personal de ambas Administraciones que solicitamos a Costas hace cerca de un año y que todavía seguimos esperando. Una petición que les hemos vuelto a reiterar formalmente hoy por escrito".

Ahora bien, "no podemos aceptar la negociación en los términos planteados por el Gobierno central, máxime tras confirmar la Asesoría Jurídica Municipal la viabilidad legal de las tres alternativas de emplazamiento que les propusimos desde el Ayuntamiento de València. No concebimos una ubicación fuera del DPMT, porque en ese caso no necesitamos ningún acuerdo con el Gobierno central y el monumento, una vez reconstruido, dejaría de tener vistas directas al mar, tal y como se pretende con la propuesta".

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Finalmente, agradece "la predisposición al acuerdo de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar y estamos convencidos, como firmantes de una petición similar en 1993, de que serán congruentes con sus posicionamientos previos y de que, entre todos, seremos capaces de encontrar una solución de consenso".