El Ayuntamiento de València investigará la colocación de ventanas de aluminio en el convento de Santa Clara

El Ayuntamiento de València ha anunciado que realizará una investigación sobre la instalación de ventanas de aluminio en el convento de Santa Clara, edificio protegido como Bien de Relevancia Local (BRL). El anuncio de esta investigación se produce tras una denuncia del Grupo Municipal Socialista, que denunció la sustitución de las ventanas originales por carpintería metálica y persianas modernas, "alterando la composición de su fachada".

La concejala socialista Maite Ibáñez ha explicado que fue el aviso de una vecina el que alertó de unos cambios que no se corresponden con el cuidado y la conservación que requiere un inmueble protegido. “Podemos ver cómo el Monasterio de Santa Clara, un edificio patrimonial protegido, acaba de renovar una parte de las ventanas de su fachada poniendo un pegote, con carpintería metálica y persianas modernas que alteran completamente ese lugar de Pérez Galdós y donde no ha habido ningún control patrimonial”, ha denunciado.

Las ventanas de la planta baja del monasterio, que amanecieron con aires "modernos" / PSOE - PSPV

Ante esta situación, el PSPV-PSOE ha trasladado los hechos al concejal de Urbanismo, Juan Giner, para reclamar que el Ayuntamiento intervenga de manera urgente y determine cómo se ha podido llevar a cabo esta actuación en un edificio incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de València.

“No hemos encontrado licencia de obra ni tampoco su aprobación en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y, por lo tanto, hemos notificado esta falta grave al concejal de Urbanismo y exigimos responsabilidades por este ataque a nuestro patrimonio”, ha señalado Ibáñez. La concejala ha incidido en que “estamos hablando de un patrimonio protegido que María José Catalá no puede tener sin control”.

Arquitectura protegida

El Convento e Iglesia de las Capuchinas de Santa Clara, situado en el número 119 de la avenida Pérez Galdós y datado en 1911, está considerado un ejemplo del historicismo modernista de carácter medievalista. Su fachada combina muros de mampostería con fábrica de ladrillo en bandas y recercados de huecos, unos elementos que forman parte de la configuración y singularidad arquitectónica del inmueble.

Sin embargo, los socialistas han constatado que en la primera planta se han sustituido las ventanas originales por elementos metálicos y persianas que no respetan el modelo original y alteran el diseño compositivo de la fachada. Además, la intervención no cuenta con la aprobación de la Comisión de Patrimonio y al Grupo Municipal Socialista tampoco le consta la existencia de la correspondiente licencia de obras.

Ibáñez ha recordado que, según la propia normativa municipal, las intervenciones que afectan a Bienes de Relevancia Local no pueden tramitarse mediante declaraciones responsables y deben hacerlo a través de una licencia de obras. Asimismo, la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano establece obligaciones específicas para las actuaciones que se realizan sobre inmuebles con este grado de protección.

Búsqueda de responsabilidades

La concejala socialista ha insistido en que corresponde al Ayuntamiento ejercer las labores de vigilancia y protección sobre el patrimonio de la ciudad. “No se puede mirar hacia otro lado cuando un Bien de Relevancia Local se ha visto alterado saltándose los controles patrimoniales. Catalá tiene la responsabilidad de velar por nuestro patrimonio y actuar ahora para resolver urgentemente esta situación”, ha concluido.

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Y así será. El Ayuntamiento de València ha comunicado de forma inmediata que "inspeccionará lo denunciado y actuará en consecuencia".