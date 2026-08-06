El Ayuntamiento de València renueva la pintura de medio centenar de puertas y ventanas de su fachada principal

No se ha cuantificado el tiempo que llevan sin pintar las 200 puertas y ventanas del Ayuntamiento de València, pero todo parece indicar que ha pasado mucho tiempo. Décadas en el mejor de los casos. De ahí que el equipo de Gobierno municipal haya decidido pintar, al menos, las de la fachada principal. Unas cincuenta, según han informado fuentes municipales y ha corroborado este periódico.

Los trabajos, que ya han comenzado, consisten básicamente en pintar las rejas y dar aceite de linaza a las maderas exteriores. En concreto, estamos hablando de 8 puertas de madera de la planta baja por la cara exterior; 8 rejas de las puertas de madera de la planta baja a las que se les aplicará un esmalte de forja; 15 puertas balconeras de madera de la planta primera por la cara exterior, incluyendo contraventanas de madera; 15 ventanas de madera de la planta segunda por la cara exterior, incluyendo contraventanas de madera; 7 ventanales de madera de la planta tercera por la cara exterior; y la puerta de acceso a las Oficinas de Padrón por la cara exterior.

Una de las ventanas que están siendo pintadas. / Levante-EMV

Máquina elevadora

Los trabajos se están realizando con una máquina elevadora y pequeños andamios, según el trabajo del que se trate. Y ya puede verse el resultado en varias de las ventanas de la parte izquierda del consistorio, donde se aprecia el deterioro de las maderas exteriores en comparación con las maderas ya "teñidas" con los aceites especiales.

En total, el Ayuntamiento de València tiene unas doscientas puertas y ventanas repartidas por la planta baja, las tres plantas superiores y los torreones laterales y central, donde, además, algunos de los ventanales son de considerable tamaño, incluido el del famoso balcón de las "mascletaes".

La mayor parte de las ventanas, que no han entrado en este proyecto, se sitúan en la parte trasera, en la calle Arzobispo Mayoral. Y su configuración responde a las construcciones que dieron origen a esta casa consistorial, una mezcla de colegio e institución pública.

Una manzana completa

El Ayuntamiento de València ocupa una manzana completa, con forma ligeramente trapezoidal, y fue configurado a partir de dos construcciones distintas, con estilos distintos y épocas muy diferentes. La primera es la Casa de Enseñanza, impulsada por el arzobispo Andrés Mayoral entre los años 1758 y 1763. Su destino era acoger a niñas con escasos o nulos recursos.

Y fue mucho después, en el año 1904 cuando el arquitecto municipal Carlos Carbonell Peña presentó un nuevo proyecto para dotar al ayuntamiento, que estaba allí desde el año 1860, de un cuerpo institucional que albergara la alcaldía, salas de juntas, salón de recepciones etc. Y todo ello partiendo de una fachada principal compuesta por una torre principal donde se colocó el reloj y dos torreones menores en las esquinas, elementos los tres, que le dan el aspecto monumental que tiene en la actualidad.

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Esta fachada principal se construyó entre la segunda y la tercera década del siglo XX y en su diseño se recurrió a formas ornamentales renacentistas y barrocas, anteponiendo el aspecto monumental a la funcionalidad. De ahí las grandes ventanas y balcones, las puertas señoriales y los torreones, piezas todas ellas que ahora están siendo sometidas a algo más que un lavado de cara.