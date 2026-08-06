Los bomberos rescatan a un gato de un patio interior con la ayuda de los vecinos

Los bomberos de València, a requerimiento de la Policía Local, han llevado a cabo una operación que ha consistido en el rescate de un gato que había caído a un patio interior de un edificio. Para realizar el rescate con seguridad, los vecinos de las viviendas de la planta baja facilitaron el acceso a sus domicilios, lo que permitió utilizar un salabre desde el interior y capturar al gato sin causarle daños. El gato, estaba en un estado crítico y unas condiciones pésimas para cuando llegaron los bomberos, pero todo acabó con un final feliz.

Una vez rescatado, el animal fue entregado al servicio de Bienestar Animal, que se encargó de su traslado al Centro de Benimàmet para su valoración y cuidados. En la intervención participó el FRF-1, el furgón de rescate de fauna del Parque Sur, un vehículo específicamente habilitado para este tipo de actuaciones.

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Los bomberos han declarado que están agradecidos por la colaboración de los vecinos, cuya ayuda, según han comentado, fue "fundamental para que el rescate pudiera realizarse de forma rápida y segura".