Precios desorbitados para ver el eclipse en barca en l'Albufera: hasta 2.000 euros por cuatro personas

A una semana de que se produzca uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo, la expectación por el eclipse solar del próximo 12 de agosto no deja de crecer. Nadie quiere perderse el que ya se ha convertido en el gran acontecimiento del verano y el interés masivo por presenciar este fenómeno histórico desde València -uno de los puntos privilegiados para su observación- no solo ha generado preocupación entre las administraciones públicas, sino que también ha disparado el precio de las reservas de hoteles, terrazas y embarcaciones.

Uno de los enclaves más cotizados de la capital es l'Albufera de València, donde los más rezagados tratan ahora de conseguir un hueco en alguna de las embarcaciones que navegarán durante el eclipse. Quieren contemplar un espectáculo que apenas durará noventa segundos, pero que tardará décadas en repetirse en España con estas características. Sin embargo, con la mayoría de las plazas agotadas desde hace meses, las pocas compañías que todavía disponen de vacantes están aprovechando el aluvión de solicitudes para fijar precios que, en algunos casos, multiplican con creces las tarifas habituales.

Del "abuso" a la "oportunidad"

Si normalmente los paseos en barca para contemplar la puesta de sol en l'Albufera cuestan entre 7 y 12 euros por persona, dependiendo de la empresa y del tipo de embarcación contratada, los precios para la tarde del eclipse se han disparado hasta los 50 euros por pasajero, según ha podido confirmar Levante-EMV. Una auténtica ganga en comparación a los 2.000 euros por una embarcación para un máximo de cuatro personas que llegan a pedir algunas compañías VIP. Estas empresas venden una experiencia "exclusiva y muy limitada" que incluye traslados desde València, merienda, cena y el acompañamiento de un guía naturalista experto.

Anuncio que ofrece una experiencia VIP para ver el eclipse desde l'Albufera de València por 2.000 euros. / L-EMV

Esta situación ha generado todo tipo de reacciones entre los barqueros, divididos entre quienes consideran que estos precios son "un abuso" y quienes los defienden como el coste de "una experiencia inolvidable". Los más críticos creen que el encarecimiento de los paseos con motivo del eclipse puede "manchar la imagen" del sector. En el lado opuesto, otros profesionales sostienen que se trata de "una oportunidad de negocio" y justifican las subidas apelando a la "ley de la oferta y la demanda".

En lo que sí coinciden todos es en que parte de este incremento responde a los servicios adicionales que se ofrecerán ese día. Además, para adaptarse a las restricciones de movilidad anunciadas por el Ayuntamiento de València, que cortará al tráfico la CV-500, la carretera de El Saler que da acceso a l'Albufera, a partir de las 18.00 horas para evitar grandes aglomeraciones, las empresas han tenido que modificar sus horarios y citar antes a los clientes.

Como consecuencia, los paseos previstos para la tarde del 12 de agosto tendrán una duración aproximada de dos horas, cuando habitualmente oscilan entre los 45 y los 60 minutos.

Sin plazas desde diciembre

En líneas generales, todas las empresas consultadas por este diario reconocen haber incrementado los precios para el día del eclipse, aunque matizan que se trata de una subida "leve", motivada por la mayor duración del servicio. "Se trata de un hecho extraordinario y vamos a hacer más horas, por lo tanto, es normal que cobremos un plus", afirma uno de los empresarios consultados por Levante-EMV, que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias.

En su caso, la tarifa fijada ha sido de 12 euros por persona. "Normalmente cobramos 7 euros y dura una hora. El día del eclipse el paseo durará dos horas, por lo que pensamos que lo lógico es cobrar el doble al hacer el doble de tiempo", explica. El empresario asegura haber recibido un auténtico aluvión de solicitudes para esa jornada, una demanda que se viene acumulando desde hace meses. "Nosotros tenemos nueve barcas con capacidad para 32 personas cada una y lo tenemos todo lleno desde hace dos meses", cuenta.

Noticias relacionadas

Una situación que se repite en el resto de empresas que operan en la zona. "Hemos tenido que decir que no a más de 500 personas", asegura otro barquero de l'Albufera, que ya agotó las 75 plazas que ofertaba el pasado mes de diciembre. En su caso, el precio ha sido de 15 euros por persona por un paseo de dos horas con gafas homologadas incluidas. El problema, admite, "es que como todo son empresas privadas y no hay ningún convenio, cada uno ha cobrado lo que ha querido, y como hay tanta demanda, se pasan y la gente pica".