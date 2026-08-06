El futuro Centro de Mayores de Sant Antoni estará listo a finales de septiembre

La concejala de Servicios Centrales Técnicos y alcaldesa en funciones, Julia Climent, ha visitado este jueves las obras de acondicionamiento del futuro Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores (CMAPM) del barrio de Sant Antoni, ubicado en un local alquilado por el Ayuntamiento de València en el número 155 de la calle Sagunt. Durante el recorrido, Climent ha comprobado la evolución de una actuación que cuenta con un presupuesto de 38.400 euros y un plazo de ejecución de 60 días, que culminarían a finales de septiembre. Los trabajos, iniciados el pasado 13 de julio, incluyen el desmontaje de placas del falso techo, la renovación de la instalación eléctrica y la iluminación, intervenciones de albañilería y carpintería, la colocación de paneles acústicos, distintos revestimientos y la instalación del sistema de climatización.

La alcaldesa en funciones ha destacado que el futuro centro da respuesta “a una reivindicación vecinal y acerca este servicio municipal a las personas mayores de Sant Antoni, que hasta ahora han tenido que desplazarse a otros barrios para participar en este tipo de actividades”. Climent ha puesto en valor que el proyecto refuerza la atención de proximidad, crea nuevas oportunidades de convivencia e impulsa el envejecimiento activo dentro del propio barrio.

El nuevo recurso municipal tendrá capacidad para alrededor de un centenar de personas y se incorporará como el centro número 53 de la red municipal. Su puesta en marcha ampliará la cobertura territorial de estos equipamientos y facilitará que el vecindario de mayor edad pueda acceder en su propio entorno a propuestas de formación, ocio, cultura, ejercicio físico y convivencia.

Red municipal para promover el envejecimiento activo

Los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores son espacios de encuentro, comunicación y esparcimiento de titularidad municipal. Su programación se dirige a personas de 60 o más años, jubiladas o pensionistas y empadronadas en València, que pueden solicitar el acceso con independencia de la proximidad del centro a su domicilio. Estos equipamientos contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población mayor, favorecer las relaciones sociales y acercar los bienes culturales y las alternativas de ocio a los distintos barrios y pueblos de la ciudad.

La oferta habitual incluye actividades para el mantenimiento físico; talleres y cursos de pintura, arte floral, informática, fotografía, coral o teatro; y propuestas de animación sociocultural, entre ellas visitas culturales, conferencias y celebraciones. También se organizan iniciativas recreativas y de convivencia. Algunos centros disponen de servicio de comedor a precios reducidos. En el futuro centro de Sant Antoni, la programación podrá incorporar inglés, pintura, fotografía, teatro, coro, yoga, taichí, bailes de salón y gimnasia, entre otras disciplinas. Igualmente, está previsto ofrecer servicios complementarios de podología, comedor o peluquería a precios asequibles.

La previsión es que las obras finalicen a finales de septiembre. Paralelamente, el Ayuntamiento avanza en la contratación del mobiliario para que las instalaciones puedan entrar en funcionamiento antes de que concluya el año. Una vez equipado el local, se abrirá el proceso de inscripción de las nuevas personas socias y, posteriormente, elegir la junta directiva. La puesta en marcha del centro también permitirá aliviar la demanda que actualmente soportan los equipamientos de Marxalenes, con 1.510 personas asociadas, y Orriols, con 549.

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Mejoras para Sant Antoni

Climent también ha subrayado el avance de otras actuaciones municipales destinadas a ampliar los servicios y mejorar el espacio público del barrio. Tras la aprobación, el pasado mes de junio, del cambio de calificación urbanística de las Naves de Guatla, Sant Antoni dispondrá de una nueva zona verde de 1.273 metros cuadrados, un equipamiento dotacional de 2.773 metros cuadrados y una parcela de 378 metros cuadrados destinada a vivienda asistencial. Además, el Ayuntamiento ha reforzado el alumbrado público en las calles Pobla del Duc y Germans Fabrilo y ha instalado, a petición del vecindario, tres proyectores en la parte central de la rotonda situada en la confluencia de la calle de Maximilià Thous y la calle de Sagunt. Esta intervención, que ha supuesto una inversión de 20.000 euros, permite iluminar el árbol y el monolito dedicados al escritor.