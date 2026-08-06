Movilidad
Nuevo método para impedir que los coches corran en València
La Malva-rosa estrena la pacificación del tráfico con la creación de una extensión de acera que obliga a reducir la velocidad de los vehículos.
El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València ha ejecutado medidas de pacificación del tráfico rodado y reducción de la velocidad en la calle Enginyer Fausto Elío y ha reordenado el estacionamiento de la calle de Joan Soriano i Esteve, todo en el barrio de la Malva-rosa.
El servicio de Movilidad del consistorio municipal ha procedido, esta semana, a la señalización, mediante pintura y bolardos, de una especie de “oreja” o extensión de acera de cerca de 17 metros de longitud que obliga al tráfico rodado a bajar la velocidad al romper la recta de la calle del Enginyer Fausto Elío en su cruce con Joan Soriano i Esteve.
La actuación se encuentra justo enfrente de un paso de peatones que da acceso a un parque infantil y responde a las quejan vecinales del barrio de La Malva-rosa frente a la velocidad que alcanzan algunos vehículos y con el objetivo de mejorar la seguridad vial en este tramo.
Reordenación del estacionamiento en la calle Joan Soriano i Esteve
Por otra parte, se ha reordenado el estacionamiento en la calle de Joan Soriano i Esteve creándose ocho plazas para turismos en cordón y cuatro para motos.
Las plazas de estacionamiento para motos se han señalizado contiguas a los pasos de peatones. Una medida recomendada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y que ya venía implementando el consistorio municipal pero que ahora resulta de obligado cumplimiento tal y como recoge el nuevo Reglamento General de Circulación (Real Decreto 465/2025, de 10 de junio) en materia de señalización de tráfico. Se considera fundamental que las personas conductoras que se acerquen al paso de peatones dispongan de una visibilidad suficiente que les permita anticipar los movimientos de los peatones a la hora de cruzar, especialmente si se trata de los más vulnerables como puedan ser niños y niñas, personas mayores o personas con movilidad reducida.
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