València pide ver el eclipse desde casa

El Ayuntamiento de València ha recomendado a los vecinos que vean el eclipse desde casa. Esto es, comprobar con antelación si podrán observar el eclipse solar del 12 de agosto desde una ventana, balcón o terraza de su edificio, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios.

Para quienes decidan acudir al punto oficial de observación de la playa de la Malva-rosa, el consistorio aconseja utilizar el transporte público.

Así que València propone realizar la comprobación antes del día del eclipse, a partir de las 19.30 horas, para verificar si algún edificio, árbol u otro elemento obstaculiza la visión. En caso de que no pueda contemplarse desde la vivienda, recomienda buscar primero un lugar próximo al domicilio antes de desplazarse a otras zonas de la ciudad, especialmente en vehículo privado.

Si finalmente se opta por acudir a la Malva-rosa, EMT València reforzará las conexiones con la fachada marítima, con especial atención a las líneas 18, 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99.

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Cierre de la CV-500

Además, el Ayuntamiento cerrará el acceso a la CV-500 a partir de las 18.00 horas. Solo podrán circular por esta vía el transporte público y las personas residentes que acrediten su domicilio en la zona.

En la web municipal habilitada con motivo del eclipse, el consistorio insiste en que en muchos casos no será necesario desplazarse para disfrutar del fenómeno. También recomienda evitar el vehículo privado, especialmente durante los minutos previos; acudir con suficiente antelación a los espacios habilitados; utilizar preferentemente el transporte público o desplazarse a pie desde las zonas próximas, y seguir las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y el personal municipal.

Punto de observación

Las playas de la Malva-rosa y el Cabanyal albergarán el punto oficial de observación, situado entre la calle Séquia de la Cadena y la posta sanitaria Cabanyal número 3. El espacio ocupará unos 850 metros de litoral y estará preparado para que el público pueda seguir el eclipse con mayor comodidad y seguridad.

El dispositivo contará con servicios de seguridad, emergencias, asistencia sanitaria y protección civil. También se instalará un punto violeta para la prevención y atención ante posibles agresiones sexistas, además de un operativo extraordinario de limpieza y recogida de residuos. Una coordinación que movilizará a más de 200 efectivos.

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A este dispositivo se sumará un refuerzo de los medios de limpieza. En las playas del norte se instalarán diez contenedores de 1.000 litros en distintos puntos del paseo marítimo, así como 50 parejas de papeleras de 120 litros destinadas a envases y residuos.

En las playas del sur y en las zonas próximas a los embarcaderos también se colocarán papeleras adicionales en los tramos viarios y espacios urbanos, además de contenedores metálicos.

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Gafas homologadas

El Ayuntamiento recuerda que el eclipse no debe observarse directamente ni con gafas de sol convencionales. Para evitar lesiones oculares graves e irreversibles, será necesario utilizar gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2:2015.