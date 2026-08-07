La EMT destina 10 millones de euros a la electrificación de cocheras y al nuevo depósito de Safranar

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha dado hoy un paso decisivo en el proceso de transformación y modernización de la empresa con la aprobación de las propuestas de adjudicación de las obras correspondientes a las nuevas fases de electrificación de los depósitos de San Isidro y Norte, así como a la construcción del nuevo depósito de Safranar, instalación que resulta vital para albergar el incremento de flota de vehículos articulados que se precisan para ofrecer el nivel de servicio que Valencia necesita.

Ambas actuaciones, que suman más de 10 millones de euros de inversión, se añaden a las fases de ejecución de los grandes proyectos impulsados durante la actual legislatura para preparar a EMT ante el crecimiento de la demanda, la incorporación de nuevos vehículos, la adaptación tecnológica y el despliegue de las mejoras previstas en el Plan Director 2025-2030.

Tras varios años de planificación, definición de proyectos, tramitación administrativa y licitación de contratos, las principales inversiones estratégicas de EMT ya se materializan sobre el terreno. Estas actuaciones se suman a la adquisición de 222 nuevos autobuses por importe de 118 millones de euros, la creación de bolsas de empleo estructural para personal de conducción y mantenimiento y la puesta en marcha de medidas dirigidas a mejorar la capacidad operativa de la empresa.

En primer lugar, el Consejo ha aprobado la adjudicación a la UTE Eiffage Energía-Iberdrola Clientes de las obras correspondientes a la Fase Oeste de Electrificación del depósito de San Isidro y a la Fase II de Electrificación del depósito Norte, por un importe máximo de 4,27 millones de euros.

La operación, explicada

La actuación permitirá habilitar 48 nuevos puntos de carga para autobuses eléctricos e incorporar un sistema inteligente de gestión energética que optimizará el funcionamiento de las infraestructuras de recarga. Este proyecto complementa las obras de electrificación que ya se encuentran en ejecución en las instalaciones de Depòsit Nord (Fase I) y las actuaciones desarrolladas en San Isidro, dentro de un programa global que ronda los 20 millones de euros de inversión y que permitirá alcanzar 174 puntos de carga para autobuses eléctricos y multiplicar por seis la potencia disponible en las instalaciones de EMT.

Asimismo, el Consejo ha aprobado la adjudicación a la UTE TECOPSA-SAV de las obras de construcción del nuevo depósito de autobuses de Safranar, por un importe máximo de 5,88 millones de euros.

La nueva instalación contará con capacidad para 79 autobuses, de los cuales 60 serán articulados, e incluirá un edificio auxiliar, instalaciones preparadas para su futura electrificación, placas fotovoltaicas para autoconsumo y un vial de conexión con la cochera de San Isidro.

Su construcción permitirá aumentar la capacidad de estacionamiento de EMT y dar respuesta al crecimiento de una flota que pasará de los actuales 496 autobuses a 532. Este aumento se debe a la incorporación de los 222 nuevos vehículos adquiridos por la empresa, que sustituirán los equipos más viejos y añadirán 36 autobuses más. Además, facilitará la operación de una flota con una presencia cada vez mayor de autobuses articulados, de mayor longitud y capacidad de transporte.

Un "paso fundamental"

El concejal de Movilidad y presidente de EMT, Jesús Carbonell, ha destacado que “hoy damos un paso fundamental porque dejamos atrás la fase de planificación y entramos de lleno en la fase de ejecución. Los proyectos ya están diseñados, las inversiones ya están aprobadas y ahora empiezan las obras que permitirán a los valencianos comprobar sobre el terreno la transformación que está viviendo EMT”.

Carbonell ha señalado que “hablar de movilidad sostenible sin realizar las inversiones necesarias para hacerla posible es estéril. La movilidad sostenible no se consigue con declaraciones ni con campañas de propaganda, sino construyendo infraestructuras, comprando autobuses, contratando personal, electrificando instalaciones y mejorando el servicio que reciben los ciudadanos”.

El presidente de EMT ha añadido que “al inicio de esta legislatura nos encontramos una empresa sin espacio para crecer, con una evidente insuficiencia de autobuses y de personal, sin cocheras electrificadas, sin capacidad para albergar más flota y con líneas que necesitaban ser replanteadas para responder adecuadamente a las necesidades de movilidad de la ciudad. Hoy EMT cuenta con una hoja de ruta definida y con las inversiones necesarias para revertir esa situación”.

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“Vamos a disponer de una EMT con más autobuses, más capacidad de transporte, más personal, instalaciones electrificadas, una nueva cochera, líneas más eficaces y una oferta de servicio adaptada a la creciente demanda que está experimentando el transporte público en València”, ha concluido Carbonell.