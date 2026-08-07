El Levante UD acondiciona el solar de Natzaret, con el proyecto de ciudad deportiva aparcado "sine die"

El Levante UD ha puesto en marcha la limpieza del extenso solar de Natzaret en el que tenía previsto construir su nueva ciudad deportiva, un proyecto que el club tiene aparcado "sine die". Para los vecinos, la limpieza de la parcela, llena de vegetación y en malas condiciones de salubridad, es una buena noticia, y desde el club aseguran que su propósito siempre ha sido evitar molestias al barrio.

Según ha explicado Julio Moltó, presidente de la Asociación Vecinal de Natzaret, después de esas reclamaciones vecinales, el Levante UD y la Autoridad Portuaria de Valencia (propietaria de la parcela), "se han aclarado sobre las responsabilidades de mantenimiento". El pasado mes de julio, tras la reunión mantenida entre José Danvila, máximo accionista del Levante UD, y Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria, se confirmó formalmente que el mantenimiento y conservación de los terrenos corresponden íntegramente al club de fútbol como concesionario.

En consecuencia, el pasado lunes 3 de agosto de 2026, una empresa contratada por el Levante UD dio comienzo a las obras de adecuación y mantenimiento de la parcela. En concreto, se ha procedido al desbroce y limpieza de la parcela; limpieza del canal de evacuación de aguas para evitar inundaciones; reparación del muro perimetral; y tapiado y aseguramiento del edificio de Benimar para evitar los accesos no autorizados.

No obstante, además del mantenimiento de la parcela, la Asociación Vecinal espera que se aclaren "los posibles cambios en el proyecto inicial que celebramos en su día y que la Ciudad Deportiva se haga realidad". "Mientras tanto, les deseamos los mejores éxitos deportivos en esta nueva temporada".

Plano de la Ciudad Depotiva del Levante UD en Natzaret. / Levante-EMV

Sin planes por el momento

Pero todo indica que el proyecto de Ciudad de Deportiva está completamente parado. Fuentes del club aseguran que por el momento no hay idea de construirla, ni con el proyecto original ni con una versión más modesta. El nuevo accionista mayoritario y presidente del club, José Danvila, no tiene esta ciudad deportiva entre sus objetivos prioritarios. La permanencia del club en primera división y la reestructuración de la deuda son los grandes objetivos pendientes a día de hoy.

La ciudad deportiva del Levante estaría en terrenos portuarios que el Gobierno central dio en concesión al club en 2023 por un periodo de 35 años. En total, serían 95.000 metros cuadrados en el entorno de Benimar, el antiguo balneario de la desaparecida playa de Natzaret.

La idea era construir siete campos de fútbol, un mini estadio con cabida para 2.500 espectadores, un edificio administrativo y una residencia para un centenar de jugadores. El edificio administrativo se construiría sobre el citado edificio de Benimar, que ocupa el centro de la parcela. Y todo ello se había presupuestado en 14 millones de euros aproximadamente.

El proyecto se enmarca en el Plan Especial de la Zona Sur 1 del Puerto de Valencia o “Plan Natzaret”, por el que la Autoridad Portuaria de Valencia destina para uso ciudadano 230.000 metros cuadrados de territorio portuario.

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De esos 230.000 metros cuadrados destinados a usos ciudadanos, incluyendo los accesos, la ciudad deportiva ocupará unos 95.000, dedicándose el resto a parques, zonas verdes, usos terciarios y deportivos, una actuación que dinamizaría la economía de la zona y la regeneración urbana y social del barrio. La Autoridad Portuaria de Valencia concedió la explotación del suelo para la ciudad deportiva durante 35 años, con la posibilidad de prórroga por 15 años más.