La nueva calle Colón da la cara: Aceras despejadas y piso antideslizante también en la plaza de los Pinazo

Han pasado casi dos meses de obras y la calle Colón de València empieza a mostrar la cara de lo que será aproximadamente en el mes de noviembre, cuando se calcula que habrán terminado los trabajos para facilitar la campaña de Navidad. Ya pueden verse tramos de acera casi terminados, a falta del mobiliario urbano, y destaca por encima de todo el pavimento antideslizante que domina toda la obra, talmbién en la transitada Plaza de los Pinazo, que tiene suelo de mármol muy resbaladizo, sobre todo cuando llueve.

Está siendo ahora, durante el mes de agosto, cuando los trabajos han cobrado más intensidad y los obstáculos al tráfico son más patentes, aprovechando lógicamente el descenso de la circulación. En la margen izquierda, según el sentido de la circulación, se trabaja en la reordenación del aparcamiento de motos, que se elimina para pasarlo a otras calles adyacentes, y se avanza en la confección de las aceras, que cambian completamente de baldosas.

La Plaza de los Pinazo ya ofrece su nuevo aspecto. / Levante-EMV

En toda la calle Colón, las aceras son de pequeños baldosines cuadrados y en la plaza de los Pinazo, que también entra dentro del plan, hay placas de mármol. Ahora, sin embargo, yan pueden verse tramos de acera terminados y también cómo está quedando la plaza de Los Pinazo. Y el nuevo pavimento es más rugoso, de granito gris y antideslizante. No en vano, se trata de una de las avenidas con mayor paso de personas de toda la ciudad.

Así mismo, se han retirado los denominados "elementos impropios se la acerca", como horquillas aparcabicis y motos, o estaciones de Valenbisi, y los alcorques se están haciendo más amplios para favorecer el crecimiento arbóreo y conseguir mayor superficie de sombra. En general, se trata de ganar más espacio para el peatón.

La mayor actuación en treinta años

Esta actuación es la más importante que se hace en la calle Colón en treinta años y supone también el inicio del "Plan Valentia”. El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2 millones de euros, y afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada). La obra permitirá instalar 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, que reducirá hasta en 10 decibelios el ruido generado por el paso de vehículos y un 20% de las emisiones de gases contaminantes. Se acondicionarán 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, 6.100 metros de bordillos y rigolas, mobiliario urbano (60 bancos y sillas, un 40% más que en la actualidad, y 90 papeleras), bolardos en intersecciones para favorecer el transporte público, pasos peatonales más amplios y semaforización específica para bicicletas. “En definitiva –dijo en su día María José Catalá- una reurbanización integral que va a mejorar la calidad urbana, la movilidad y la experiencia de quienes viven, trabajan, pasean o acuden por cualquier motivo a esta zona de la ciudad”.

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El plan de ejecución de obras se ha diseñado para mantener en todo momento el acceso a los establecimientos, dado que la amplitud de las aceras de esta vía urbana permite trabajar por sectores y compatibilizar la actividad comercial con los trabajos de renovación. Además, hay dos equipos trabajando simultáneamente desde extremos opuestos de la vía para reducir los tiempos de ejecución, y no se trabajará simultáneamente en aceras enfrentadas.

Contraste e las aceras actuales y las nuevas. / Levante-EMV