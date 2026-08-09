El nuevo PAI de la Remunta contempla una residencia de estudiantes con potencial para 1.300 plazas

La reciente admisión a trámite del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución 3 Remunta (UE-3), en el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar, supondrá un nuevo impulso a la apuesta del Ayuntamiento de València por facilitar la creación de nuevas plazas residenciales específicas para estudiantes como una de las fórmulas más eficaces para aliviar la presión de la demanda sobre el mercado del alquiler convencional.

El PAI de la Remunta comprende una de las bolsas de suelo pendientes de desarrollo dentro del PEC del Cabanyal-Canyamelar, entre la avenida de Tarongers, el parque de la Remunta y las calles de Comte de Melito y de Felip Vives de Canyamars.

Se trata de una pastilla de algo más de 15.124 m² calificada como de uso terciario compatible con el residencial comunitario, siendo preferente el uso educativo, hotelero o cualquier otro de uso comunitario, según la ficha de planeamiento del PEC.

Teniendo en cuenta que la edificabilidad prevista en las dos parcelas con aprovechamiento privado alcanza los 13.663 metros cuadrados de techo repartidos en seis plantas más ático y los estándares de reserva de superficies de este tipo de establecimientos para las habitaciones y los espacios comunes, la capacidad potencial rondaría las 680 plazas.

Junto al cercano PAI de Enginyer Fausto Elío (UE-4 en el PEC del Cabanyal-Canyamelar), donde se prevén 34 viviendas de protección pública, junto a 110 unidades de alojamiento residencial dotacional, un supermercado y una residencia de estudiantes de más de 600 plazas, la activación del PAI de la Remunta consolida un núcleo residencial universitario con potencial para 1.300 plazas de estudiantes a las puertas de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), donde la demanda de alojamiento de este tipo es muy elevada.

La admisión a trámite del PAI de la Remunta para el desarrollo de este sector da luz verde a la mercantil Hivel SPV 2025 —titular del 73,32 % del suelo privado del ámbito— para asumir la condición de agente urbanizador de la UE-3 del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar. Se tramita en régimen de gestión por las personas propietarias, con necesidad de Estudio de Detalle y posterior presentación de la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico‑Económica.

Casi 2.800 creadas o en tramitación

La ciudad dispone en la actualidad de alrededor de 5.500 plazas operativas en residencias, una cifra muy por debajo de la demanda potencial y que provoca que los estudiantes se vean abocados a acudir al alquiler convencional, detrayendo esas viviendas del mercado disponible para familias, jóvenes profesionales y residentes de larga duración.

Para combatir ese efecto y reducir la presión de la demanda sobre el alquiler convencional, el actual equipo de gobierno ha apostado por facilitar la creación de plazas en residencias de estudiantes. Así, desde el inicio del mandato se han concedido licencias para más de 2.073 plazas en dieciséis residencias de estudiantes y tramita otras 653 plazas.

Noticias relacionadas

Esas 2.726 plazas aprobadas o en tramitación permitirán recuperar alrededor de 900 viviendas para aumentar la oferta de alquiler residencial y disminuir la presión sobre los precios, dado que la ocupación media de los pisos compartidos por estudiantes es de tres inquilinos.