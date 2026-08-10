Arrancan las Corregudes de Joies marcadas por el eclipse y con récord de participación

Las Corregudes de Joies arrancan hoy con una jornada preparatoria que incluye la revisión veterinaria de los caballos y la prueba cronometrada, no puntuable, para formar grupos de nivel parecido con carreras competidas. La tradición con más de 160 años de historia, que toma la playa de Pinedo durante cuatro días coincidiendo con los días grandes de la fiesta en honor a la Virgen del Rosario, llega este año marcada por dos hitos.

El eclipse solar del día 12 ha obligado a suspender la jornada del miércoles y modificar el programa de carreras. Y la presente edición será recordada además por alcanzar el récord de participación, con 14 caballos en liza, dos más que en 2025 –también habrá dos caballos de reserva–. La fiesta de esta pedanía del sur ha pasado de sufrir por la falta de inscripciones a suscitar un gran interés en toda la Comunitat Valenciana, obligando a limitar la participación de jinetes y amazonas.

Así, las carreras se disputarán desde el martes 11 al viernes 14 de agosto, siempre a partir de las 18.00 horas, sobre un recorrido de 700 metros en la arena de la playa de Pinedo, en la zona de La Creu de Conca, donde los participantes competirán, como marca la tradición, a lomos de un caballo y sin silla de montar. La última jornada concluirá con la entrega de trofeos. El 12 de agosto no habrá competición con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y público, y la organización deberá desmantelar la zona de carreras y vallar el escenario de entrega de premios.

En realidad, lo que se hace es un movimiento del calendario. El programa inicial de las "Corregudes" va del 10 al 14 de agosto. Las carreras del día 12 se pasan al 11, y las del día 11 al día 10. Y luego después del parón se retoman los días 13 y 14, siguiendo el calendario previsto. Más que una suspensión, será un paréntesis en el programa. Toda prevención es poca para un evento histórico –el eclipse total– que se espera multudinario en las playas de València. En ese sentido, se confía en la experiencia de Fallas y la Noche de San Juan para el diseño de los dispositivos de seguridad.

Volviendo a la competición, el reparto de jinetes y amazonas es prácticamente equitativo. Los 14 caballos con los dos de reserva estarán guiados por nueve amazonas y siete jinetes. Los animales responden a nombres como Sol, Ikaro, Lluvia, Café, Bandolero, Xaloc o Víctor. Y cabalgarán sin montura personas de distintas edades, en un rango amplio, tanto jóvenes –la edad mínima para competir son los 16 años– como mayores de 45 años.

Fiesta de Interés Turístico Provincial

Las Corregudes de Joies de Pinedo fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Provincial en 2022 en reconocimiento a una celebración que contribuye a preservar el patrimonio cultural y deportivo valenciano y promueve valores como el esfuerzo, el respecto a los animales, el compañerismo y la conservación de las tradiciones populares.

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Cada verano, esta cita reúne a centenares de vecinos, vecinas y visitantes que se acercan a la playa de Pinedo para disfrutar de un espectáculo único, en el que deporte, historia y tradición se unen para mantener viva una de las costumbres más emblemáticas de la ciudad de València.