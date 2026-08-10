Bombers de València se preparan para posibles rescates acuáticos el día del eclipse

La previsible concentración de personas en las playas de la ciudad con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto aconseja extremar las medidas de seguridad. Por este motivo, desde el Servicio de Bomberos de l’Ajuntament de València se ha previsto un dispositivo especial que incluye la presencia de personas y embarcaciones en las playas de la ciudad y en l’Abufera para actuar en caso de que fuera necesario efectuar rescates acuáticos.

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, quien ha subrayado que Bombers València forma parte del dispositivo especial con motivo del eclipse, mediante el despliegue previsto en el Punto de Observación Oficial, y con presencia tanto en el Puesto de Mando Preventivo y el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), como en el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) de la Generalitat.

“Desde Bomberos se ha previsto un dispositivo especial para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de un momento histórico en el que Bomberos València, además de su trabajo diario en la ciudad, va a centrarse en la prevención para disfrutar de un momento histórico”, ha manifestado el concejal Caballero. “Pedimos a los vecinos que comprueben desde dónde quieren ver el eclipse y que, en caso de desplazamientos, utilicen el trasporte público”, ha añadido el edil.

El operativo especial de Bomberos para el 12 de agosto dispondrá una embarcación de vigilancia y rescate en las playas del Norte, y otra embarcación en las playas del Sur. Asimismo, se contará con otra embarcación especial que operará l’Albufera, en este caso en colaboración con la Concejalía de Devesa-Albufera, dado que, por las características del lago de hábitat de especial interés ecológico, se necesita una embarcación respetuosa con esta riqueza ambiental.

Además de este dispositivo de seguridad para el rescate de personas, desde la Concejalía de Bomberos se mantiene activado el dispositivo de prevención ante posibles incendios en el parque natural de la Devesa, por lo que ese día se activarán los cañones de difusión de agua y refresco del bosque desde primera hora de la mañana.

Cierre de los accesos a la Devesa

El concejal Juan Carlos Caballero ha recordado que la Generalitat ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, Previfoc, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada del 12 de agosto. En virtud de esta declaración, el acceso al bosque de la Devesa del Saler permanecerá cerrado durante toda la jornada del día 12. Solo habrá acceso, por las vías principales, a los apartamentos, playas y restaurantes. Y en estos dos últimos casos, playas y restaurantes, el acceso estará limitado hasta las 18:00 horas, por el cierre de la CV-500.

La resolución por la que se declara esta situación para el día del eclipse solar ha sido emitida de forma conjunta por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias, y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, perteneciente a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente.

El dispositivo especial de Bomberos incluirá un refuerzo de las labores de vigilancia en las zonas costeras y en el bosque de la Devesa, que contará con la unidad de drones de Bomberos, tanto en la Malva-rosa como en l’Albufera. El concejal Juan Carlos Caballero ha apelado a la concienciación de cada persona y a la responsabilidad a la hora de evitar situaciones de riesgo. Por ello, ha pedido la máxima prudencia a la ciudadanía, especialmente en esta jornada en la que se prevén numerosas concentraciones humanas.

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Finalmente, desde el Ayuntamiento, se recuerda a las personas que tengan previsto observar el eclipse que el sol no debe mirarse directamente durante las fases parciales. Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD, DVD y otros métodos caseros no ofrecen una protección adecuada. Además, las cámaras, teléfonos móviles, prismáticos y telescopios también deben incorporar un filtro solar homologado colocado delante del objetivo.