Los floristas de la plaza del Ayuntamiento lamentan la falta de respuesta municipal un mes después de los destrozos del Mundial

A punto de cumplirse el mes de la final del Mundial que le otorgó la segunda estrella a España, algunos de los afectados por el caos y el desmadre –tanto lógico como incívico– que vivió València la noche del 19 de julio, siguen sin tener un plan concreto de reparación de sus puestos de trabajo, y se quejan de verse obligados a "autogestionar" las reparaciones pertinentes, a la espera de una ayuda municipal, que no ha llegado de momento.

Tal como contó Levante-EMV al día siguiente del Mundial, las casetas de venta de flores amanecieron con los techos hundidos, persianas rotas y cristales partidos, y denunciando "falta de civismo" por parte de los aficionados del fútbol, unos desperfectos que, según denuncian, han tenido que reparar ellos mismos sin mucha esperanza de recuperar el dinero que ya han invertido. "Yo reparé mi cristal al día siguiente", comentó una de las floristeríasel día 20 de julio, y hoy vuelve a denunciar que aún espera una respuesta por parte de las aseguradoras y del gobierno municipal.

Uno de los toldos de los puestos de la plaza del ayuntamiento, con el toldo roto desd ele día 20 / Levante - EMV

Desperfectos en proceso

Desde la asociación de comerciantes del centro de València aseguran que los trámites siguen su curso, y piden paciencia a las floristas de la plaza del Ayuntamiento, ya que el consistorio está "trabajando en arreglar los desperfectos, pero las cosas van al ritmo al que van". "Mañana tiene que ir el experto en cristales, hay gente que ha decidido por si mismos arreglarlo de forma autónoma, cada uno ha buscado su propia solución, pero eso no quita que estemos trabajando en ello", señala Julia Martínez, portavoz de la asociación.

"Lo más importante son las persianas rotas", comenta una florista en alusión al peligro de no poder abrir y cerrar el negocio. Esta reparación es "primordial" para la mayoría, dado que el comercio floral es su principal fuente de ingresos.

Asimismo, también denuncian los desperfectos de toldos cristales, y el hundimiento de los techos, siendo este último un problema grave estructural para las casetas. "Sentíamos que se podía venir abajo en cualquier momento", cuentan las floristas, que llevan un mes trabajando de forma "insegura". "Hay gente que se ha ido de vacaciones porque no aguantaba más", comenta una de las floristas. Desde la asociación de comerciantes, sin embargo, aseguran que las vacaciones se cogieron por un tema de asegurar el descaso de los y las trabajadoras.

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Con todo, pese a que la ayuda está al caer, los gerentes de estos negocios tradicionales asentados en el kilómetro de València lamentan la falta de diligencia en las ayudas. "Cámaras de seguridad, cables, toldos, todo roto... y así estamos un mes después todos los puestos de floristas de la plaza", insisten.