Las pedanías de València afectadas por la dana estrenan mil luces nuevas

La concejala de Servicios Centrales Técnicos y alcaldesa en funciones de València, Julia Climent, ha visitado este lunes las obras de renovación del alumbrado público en La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral, tres de las pedanías de Pobles del Sud afectadas por la dana del otoño de 2024. La intervención municipal, dotada con una inversión de 1.489.957,01 euros, permitirá instalar 1.045 nuevos puntos de luz con tecnología LED y mejorar la eficiencia, la calidad y el control de la iluminación urbana.

Durante el recorrido, Climent ha comprobado la evolución de unos trabajos que incluyen la retirada de báculos de carretera, brazos de fachada y otros componentes anticuados, así como su reemplazo por nuevas farolas y soportes murales. Las luminarias incorporarán sistemas de telegestión que facilitarán la supervisión remota de la red, permitirán ajustar su funcionamiento y contribuirán a optimizar el consumo energético.

“Esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento de recuperar y mejorar los servicios públicos de las pedanías afectadas por la dana. No se trata únicamente de reponer el alumbrado, sino de aprovechar la intervención para dotar a estos núcleos de población de una instalación más moderna, eficiente y preparada para el futuro”, ha señalado la alcaldesa en funciones.

Climent ha destacado asimismo que la renovación incrementará la presencia de puntos de luz en el espacio público y favorecerá una iluminación más homogénea. “Queremos que los vecinos de las pedanías dispongan de calles mejor iluminadas y de una infraestructura que ofrezca mayores prestaciones con un menor consumo”, ha añadido.

Actuaciones en las tres pedanías

La intervención permitirá renovar alrededor de 250 puntos de luz en La Torre, más de 160 en el Forn d’Alcedo y cerca de 630 en Castellar-l’Oliveral, hasta alcanzar un total de 1.045 nuevas luminarias LED.

En La Torre, el ámbito de actuación incluye vías y enclaves como las calles de Manuel Iranzo, Maria Ros, Alexandre de Laborde, la avenida real de Madrid y el barrio de Sant Jordi, entre otras. Esta intervención corresponde al lote 1, adjudicado a Imesapi, SA, con un presupuesto máximo de 389.529,50 euros.

En El Forn d’Alcedo se trabaja en la calle del Guadalquivir, la entrada a la Casa dels Minguets, el camino de Alabau, la plaza de l’Església del Forn d’Alcedo, la calle de Sedaví y la entrada a la Casa de Queradilla, entre otras vías. Las mejoras integran el lote 2, también a cargo de Imesapi, SA, por un importe máximo de 232.165,92 euros.

La actuación en Castellar-l’Oliveral se articula mediante los lotes 3, 4 y 5, con una inversión conjunta de 868.261,59 euros. Etralux, SA, ejecuta los dos primeros, mientras que Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA, se ocupa del tercero. El ámbito abarca, entre otras vías, el camino del Ribàs, la calle de Pastor Aycart, la carretera del Pi, la avenida del Doctor Ruiz i Comes y el camino del Tremolar.

Los cinco contratos tienen un plazo de ejecución de cinco meses, computado desde la firma de las correspondientes actas de comprobación de replanteo.

Una red más eficiente y preparada para la gestión inteligente

La sustitución de los equipos existentes por luminarias LED de alto rendimiento permitirá reducir la potencia instalada y avanzar hacia un servicio más sostenible. Los nuevos dispositivos contarán con controladores para la gestión centralizada, lo que hará posible monitorizar su funcionamiento y mejorar la respuesta ante posibles incidencias.

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Climent ha subrayado que “la reconstrucción debe ir acompañada de mejoras duraderas que refuercen la calidad de los servicios municipales y el bienestar cotidiano de la ciudadanía”. En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento mantiene una planificación específica para atender las necesidades de las pedanías y renovar progresivamente sus infraestructuras. Esta intervención da continuidad a las mejoras realizadas en 2025 en La Torre y Castellar-l’Oliveral, y se suma a otros contratos municipales de modernización del alumbrado previstos en distintos barrios de la ciudad y en El Perellonet.