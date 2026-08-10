El World Paella Day disputará su final el 20 de septiembre en la Plaza del Agua de La Marina

València ya tiene todo preparado para celebrar una nueva edición del World Paella Day, la cita internacional que cada año rinde homenaje al plato más universal de la gastronomía valenciana. Con motivo del Día Internacional de la Paella, la Plaza del Agua de La Marina (junto al Tinglado 2) acogerá el próximo 20 de septiembre la gran final del certamen, en la que doce chefs internacionales competirán por convertirse en el mejor cocinero de paellas del mundo. Esta llegada marca el final del llamado road to Valencia, o lo que es lo mismo, el fin de las competiciones previas a la final.

Un año más, España no participa en la celebración de esta competición, debido a que mantiene su papel como "país anfitrión". De esta misma forma, tampoco podrán participar los finalistas de las 3 ediciones anteriores, como se estipula en las bases del concurso.

La celebración de la última fase clasificatoria, disputada en Barranquilla (Colombia), ha puesto el broche final al recorrido internacional de esta edición. Por segundo año consecutivo, el World Paella Day ha desarrollado un circuito internacional de fases eliminatorias, consolidando un formato que acerca la auténtica paella valenciana a nuevos mercados y refuerza la proyección internacional de la gastronomía de València.

Desde el pasado mes de marzo se han celebrado once semifinales en distintos puntos del mundo: Piriápolis (Uruguay), Bucarest (Rumanía), Nimes (Francia), Querétaro (México), Tokio (Japón), Quito (Ecuador), Zúrich (Suiza), Copenhague (Dinamarca), Burgas (Bulgaria) y Barranquilla (Colombia), configurando el recorrido internacional más amplio del World Paella Day hasta la fecha.

Así, los doce chefs que competirán en la gran final de València serán:

Victoria Rodríguez (Uruguay)

Nivaldo Francisco de Souza (Brasil)

Froilán Mújica (México)

Camelia Mihai (Rumanía)

Joël Jacquet (Francia)

Juanma Molina (Suiza)

Jimmy Holm (Dinamarca)

Yoshimiro Mutsura (Japón)

Nikolay Genchev (Bulgaria)

Juan Esteban Ramírez (Colombia)

Daniel Tylor (Reino Unido)

El programa que acompaña a la final

Como es tradición, además de participar en la competición, los chefs finalistas disfrutarán de un programa de actividades diseñado para conocer de primera mano la gastronomía, la cultura y el territorio valencianos. Durante su estancia visitarán el Mercado Central de València, donde adquirirán los ingredientes con los que elaborarán sus paellas; recorrerán el centro histórico de la ciudad y el Parque Natural de l'Albufera. Asimismo, visitarán el restaurante Las Bairetas, del maestro arrocero Rafa Margós, con quien conocerán las claves para cocinar una auténtica paella valenciana.

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La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado el crecimiento que ha experimentado el World Paella Day en los últimos años, "lo que demuestra el interés que la gastronomía valenciana despierta en todo el mundo". Asimismo, ha subrayado el papel del certamen como embajador de la ciudad: "El World Paella Day permite que València, sus tradiciones y su esencia mediterránea crucen fronteras a través de uno de nuestros mayores símbolos gastronómicos".