El ayuntamiento apuesta por rescatar el hotel Sidi Saler tras 15 años de abandono

Como un salón del Titanic en pleno hundimiento. Ahí permanece anclado un piano de cola, custodiado por dos esculturas desconchadas, en medio de la devastación general, con los techos desplomados y el suelo cubierto de escombros. El hotel Sidi Saler lleva años entrando en una espiral de degradación tras cerrar sus puertas tocado por la crisis económica y hundido por la normativa de Costas, que durante largo tiempo ha mantenido el bloqueo sobre cualquier tipo de actividad en este inmueble enclavado en el Parque Natural de l’Albufera.

Levante-EMV ha hecho un recorrido por las instalaciones y el aspecto es desolador. Los múltiples robos que ha sufrido, las okupaciones ilegales y hasta un incendio han destruido las instalaciones de un hotel que antaño alojó a celebridades como Sting o Tina Turner. Por fuera el aspecto no es del todo preocupante. El jardín, compuesto mayoritariamente de bosque autóctono, soporta con dignidad la inactividad de los últimos 15 años.

Pero todo lo que hay tras la puerta es desolación. Un amasijo de escombros que apenas deja entrever el mostrador de recepción y los sofás del vestíbulo. Los falsos techos han caído al suelo por efecto de los ladrones de cables, maquinarias y tuberías, un problema común en todo el edificio, que podría decirse que ha sido saqueado. También la mayoría de las cristaleras están partidas, con el mobiliario vandalizado y los elementos ornamentales abatidos o rotos.

Fernando Bustamante

Los largos pasillos están plagados de destrozos realizados por los ladrones para extraer las tuberías; el mobiliario del interior está destruido; las máquinas de aire acondicionado han sido literalmente arrancadas; y en el sexto piso el humo cubre todo el pasillo y ennegrece por completo la habitación en la que se produjo el incendio. Fuera conviven la piscina de verano y la piscina cubierta, de la primera no queda ninguna cristalera completa. Tampoco la maquinaria. El pasillo que conecta este espacio con las habitaciones apenas es transitable y una de las estancias de servicio está inundada por la subida del nivel freático. La piscina al aire libre alberga un sucio charco de agua, probablemente de las últimas lluvias.

A falta de un estudio estructural reciente, la impresión que proyecta a simple vista el antiguo hotel de cinco estrellas es la de estar asomándose peligrosamente a la ruina sin que las instituciones competentes terminen de despejar su futuro inmediato, cualquiera que sea el escenario más conveniente. Como ha contado Levante-EMV, los actuales propietarios del edificio no tienen los permisos necesarios para reflotar el negocio, pero la situación parece haber cambiado algo en los últimos meses: por parte de la Demarcación de Costas todo indica que el camino se ha allanado bastante. Bastaría con mantener intacta la estructura para mantener la concesión. Y en términos burocráticos –más allá de la vía judicial, que sigue abierta– faltaría obtener la licencia de obras del Ayuntamiento de València, que el anterior gobierno municipal dio por caducada con dos sentencias que avalaron la decisión.

El hotel Sidi Saler por dentro / Fernando Bustamante

Preguntados por el estado del Sidi Saler y su futuro, fuentes del gobierno municipal han explicado que el ayuntamiento no tiene en la actualidad “ninguna petición formal” sobre el proyecto, pero han reafirmado su posición favorable a la rehabilitación: “Desde hace tres años la postura municipal no ha cambiado y ha sido la misma que la de los vecinos de la zona del Saler, no perder esta instalación y que se pueda mantener el edificio afrontando una rehabilitación con las máximas garantías de sostenibilidad y preservación del medio ambiente al estar enclavado en el Parque Natural de l'Albufera. Otras administraciones no pueden decir lo mismo, ya que llevan amenazando con el derribo del Sidi años mientras el ayuntamiento apoyaba la rehabilitación de las instalaciones”, argumentan en el Cap i Casal.

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Las imágenes de la desolación interior son recientes, pero la postura de la alcaldesa María José Catalá respecto al hotel ya era bien conocida. Tal como ha venido contando este periódico, la primera edil ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de que el edificio reabra como hotel “sostenible”, y en algún momento ha afinado más su futuro empleado la expresión de “hotel senior” –para mayores–, sin que el proyecto haya pasado de las palabras a los hechos y sin que las dos instituciones competentes, Ayuntamiento y Ministerio, hayan logrado desbloquear su situación administrativa. De momento prevalece la cautela, pero a tenor de las imágenes publicadas por Levante-EMV no parece que el edificio resista mucho más tiempo sometido a una vida inútil.