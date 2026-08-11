València pone en marcha un plan piloto de riego urbano inteligente

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha un nuevo proyecto piloto de riego urbano inteligente en el marco del Sandbox Urbano, la iniciativa municipal que facilita la experimentación y validación de tecnologías innovadoras en entornos reales de la ciudad. El objetivo de esta prueba es optimizar el uso del agua, mejorar la salud del arbolado y generar conocimiento que permita avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los espacios verdes urbanos. La actuación se desarrolla en la calle de Almassora, sobre una superficie aproximada de 1.680 metros cuadrados, y servirá para evaluar la eficacia y escalabilidad de esta solución innovadora en condiciones reales de funcionamiento.

El proyecto se origina a partir del convenio de colaboración firmado entre València Innovation Capital (VIC) y The Mother Trees (VLC City Lab), cuyo objetivo es resolver retos de ciudad mediante proyectos de colaboración entre ‘corporates’ y ‘startups’, como respuesta al primer reto lanzado: ‘València, ciudad resiliente ante fenómenos climáticos extremos’. Como resultado de este reto, se identificó la necesidad de implementar soluciones innovadoras para la gestión eficiente del agua y la resiliencia del arbolado urbano, dando lugar a la definición de este piloto en colaboración con Grupo Simetría y la empresa tecnológica Fliwer.

El piloto integra la solución Fliwer One, una plataforma basada en el llamado ‘Internet de las Cosas (IoT)’ que permite gestionar de forma inteligente sistemas de riego por aspersión y goteo. Gracias a la recopilación y análisis de datos en tiempo real, la herramienta ajusta automáticamente las necesidades hídricas de las zonas verdes, contribuyendo a reducir el consumo de agua y a mejorar las condiciones de crecimiento y conservación del arbolado.

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha destacado que el Sandbox Urbano de València “nos permite convertir la ciudad en un laboratorio de innovación abierta donde empresas, administración y ciudadanía colaboran para probar soluciones que pueden dar respuesta a los grandes retos urbanos. Este proyecto representa un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede ayudarnos a avanzar en una gestión más eficiente de los recursos hídricos y en la adaptación de nuestras ciudades al cambio climático”. “Queremos que València sea un referente en la aplicación de tecnologías que mejoren los servicios públicos y generen un impacto positivo en la vida de las personas”, ha señalado.

Llobet ha subrayado además que “el Sandbox Urbano permite reducir las barreras para la innovación y facilita que soluciones desarrolladas por empresas innovadoras puedan ser testadas en un entorno real antes de su posible implantación a mayor escala. Es una herramienta clave para acelerar la transformación urbana y atraer talento e inversión vinculados a la innovación”.

Evaluación del programa piloto

La fase principal del piloto tendrá una duración inicial de tres meses, aunque podrá ampliarse hasta un máximo de doce meses para obtener una evaluación más completa del comportamiento de la solución en diferentes condiciones climáticas y operativas.

Durante el desarrollo del proyecto se analizarán indicadores como la reducción del consumo de agua, la fiabilidad técnica del sistema, la capacidad de integración con la infraestructura municipal existente y su impacto en la resiliencia urbana. Los resultados permitirán valorar la posible extensión de esta tecnología a otros espacios verdes de la ciudad.

Asimismo, la iniciativa se desarrollará en cumplimiento de la normativa local y europea aplicable en materia de seguridad, confidencialidad y protección de datos. El proyecto contempla además diversas acciones de retorno, entre ellas la elaboración de informes técnicos y actividades de divulgación, con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimiento, favorecer la replicabilidad de la solución y apoyar futuras aplicaciones municipales.

Noticias relacionadas

Este plan piloto se suma a las diferentes iniciativas impulsadas a través del Sandbox Urbano para fomentar la experimentación urbana, promover la colaboración público-privada y consolidar a València como un entorno de referencia para el desarrollo y validación de soluciones innovadoras orientadas a construir una ciudad más sostenible, resiliente e inteligente.