Ver el eclipse en l'Albufera no es una buena idea: el entorno puede convertirse en una ratonera

Vivir una puesta de sol en el Embarcadero de la Gola de Pujol, en l'Albufera, es una experiencia que uno no debería perderse en la vida. De hecho, se cuentan por decenas las personas que van cada día hasta este diminuto punto estratégico cargado de belleza para disfrutar de una romántica estampa. Desplazarse cualquier día es una buena idea, ahora bien, hacerlo precisamente el 12 de agosto para ver el eclipse, sin duda no lo es. Eso, suponiendo que se pueda acceder al sitio, que va a ser prácticamente imposible.

Ver el eclipse total de sol desde la zona del Parque Natural de l'Albufera no va a ser factible y no es recomendable porque el entorno del lago se convertirá previsiblemente en una ratonera.

La entrada al lugar estará muy restringido, tanto es así, que la carretera CV-500, la del Saler, permanecerá cortada al tráfico privado desde la 18.00 horas (el momento en el que empiece el eclipse solar está establecido a las 19.30 horas aproximadamente, aunque el total será a las 20.32). Según ha informado el Ayuntamiento de València solo habrá acceso por las vías principales a los apartamentos, playas y restaurantes. Y en estos dos últimos casos, estará limitado hasta las seis de la tarde.

Para los vecinos de las pedanías afectadas por el corte de la carretera, explican fuentes municipales, bastará con presentar un justificante de que se reside allí (un recibo, un contrato de alquiler...) para que se les permita llegar hasta sus casas.

No se puede parar en el arcén

La Guardia Civil será la encargada de controlar la carretera y una de las medidas que se aplicará de forma inflexible será la del estacionamiento en los arcenes. La triquiñuela de dejar el coche aparcado a la orilla de la carretera, aunque sea 'un momentito' está terminantemente prohibido. De hecho, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado el recordatorio: “prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzada para observar el eclipse”.

Y esto, además de una cuestión de seguridad vial, obedece a que esta vía debe estar absolutamente transitable para ser utilizada ante una posible evacuación de emergencia sanitaria, porque el transporte público continuará funcionando y para que los vecinos del lugar circulen con normalidad.

Parking muy limitado

Entrar con coche será difícil pero aún más será aparcarlo. Debido a que la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel 3 de emergencia ante la situación de riesgo de incendios en la zona de la Devesa del Saler, los aparcamientos existentes dentro de la masa forestal del parque permanecerán cerrados y la Policía Local de València será la responsable de velar porque no entre ningún vehículo.

Las escasas plazas de aparcamiento que hay junto al embarcadero de la Gola del Pujol tampoco estarán abiertas, así que no son una opción. Las únicas alternativas para dejar el coche serán los aparcamientos de las zonas residenciales -que lógicamente estarán ocupadas por los vecinos que tienen su apartamento allí- y los parkings de los restaurantes que son de titularidad privada y que previsiblemente estarán ocupados por los comensales que tengan una reserva.

Una "ratonera" para salir

Quien tenga pensado acercarse a los Poblats del Sud (El Perelló, Perellonet o El Palmar) para ver el eclipse ha de ser consciente de que la llegada puede presentar más o menos dificultad, pero lo que sí será verdaderamente complido es salir. "Puede convertirse en una ratonera", explican fuentes municipales, porque "la entrada se hará de forma escalonada pero la salida será de golpe", así que una carretera de normalmente está muy saturada de tráfico en época estival, un día como el próximo 12 de agosto, lo razonable es que se colapse.

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Por estas razones, lo más aconsejable es vivir la cita con el eclipse solar en cualquier otro de los puntos de la ciudad de València. La playa de la Malva-rosa y del Cabanyal son los puntos oficial de observación que ha declarado el consistorio aunque lo verdaderamente aconsejable es ser testigo de este momento excepcional desde casa o en algún lugar lo más próximo a ella.