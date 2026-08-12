Áticos y terrazas a 1.000 euros para ver el eclipse en València

Mucho se está hablando del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto. No es para menos, además del fenómeno astronómico sin parangón, la Generalitat Valenciana equiparó la ocultación del sol a una situación de emergencia como la de la dana dada la previsible complicada situación de movilidad y de llegada masiva de turistas e interesados a València, desde donde el eclipse se verá de forma excepcional.

Este acontecimiento tiene mareados a seres de todas las especies, animal y humana. A elefantes, tortugas, leones marinos, cocodrilos y chimpancés los monitorizarán biólogos y expertos para saber cómo les afectará la momentánea falta de luz que durará sobre un minuto de tiempo. A las personas ya se les está viendo la afectación en el comportamiento: por el momento, la singularidad de la jornada y la expectación creada, han disparado la ambición de algunos que han visto un negocio claro en el alquiler de sus inmuebles para la jornada de este miércoles. Lo que sucede es que los precios se han disparado hasta niveles desorbitados.

Quien tiene un ático -o una terraza- tiene un tesoro (algo sospechábamos ya tras la época del covid cuando no se podía salir de casa). Así que hay quien ofrece su piso en las alturas en la zona del nuevo Hospital La Fe por 1.000 euros aunque, reconozcan, "la puesta de sol no se ve completa desde el piso, se puede apreciar hasta las 20.15 horas aproximadamente". Mil euros pide también otro propietario de un ático cerca del jardín del Turia, aunque en el anuncio no queda claro si solo se tendrá acceso a la terraza durante el día 12 o si, por el contrario, se podrá disponer de los 70 metros cuadrados de la vivienda.

Un ático por mil euros para ver el fenómeno astronómico / Wallapop

El portal de compra-venta Wallapop se ha convertido en una especie de mercado inmobiliario donde bajo la etiqueta "Eclipse Valencia" se encuentran ofertas más o menos razonables. Hasta 1.100 euros piden por un loft en la ciudad Ros Casares. "Es una buena opción si deseas ver el eclipse solar, ya que la terraza tiene 10 m2 y las vistas son totalmente despejadas", aseguran mientras aportan, además, una evocadora fotografía de un candilazo.

Balcones y terrazas disponibles

Pero no es 'obligatorio' tener un ático, con disponer de una terraza o un balcón es suficiente. De hecho, a través de esta plataforma se ofrece un balcón en un bloque de apartamentos del Saler por 500 euros solo para el día del eclipse. "Mirador exclusivo en 11ª planta, 12 m², orientación oeste y horizonte totalmente despejado sobre la Albufera", reza el reclamo publicitario. Eso sí, el balcón con cerramiento tiene capacidad para seis personas, así que la experiencia puede vivirse por menos de 100 euros por cabeza, eso sí, con horario establecido: se entrará a las 18.30 y la salida será a las 21.30 horas. Quienes se animen a contratar este espacio, deberán tener en cuenta las férreas restricciones de acceso a la zona que se implantarán el día del eclipse, véanse: a partir de las seis de la tarde la carretera CV-500 estará cerrada al tráfico, el aparcamiento estará muy controlado por Guardia Civil y Policía Local de València y casi con total seguridad, la vía del Saler estará totalmente colapsada a esa hora, por eso las autoridades recomiendan llevar agua y comida ante la previsión de pasar horas atrapados en el coche.

También se puede alquilar un balcón en el Saler para ver el eclipse: 500 euros tienen la culpa / Wallapop

Dentro del casco urbano de València también se encuentran balcones para arrendar. En este caso se piden 50 euros por persona para acceder a este mirador en el barrio de Benimaclet. Lo que no se especifica es la capacidad de la superficie, pero sí que es "ideal para observar fenómenos astronómicos". Pues no se hable más.

En la zona del Cabanyal un propietario ofrece su terraza de 15 metros cuadrados para la tarde/noche del miércoles "con posibilidad de cenar tranquilamente después de ver un evento único como el eclipse", explica. El precio: 400 euros.

Un terrado de 20 metros en una población cercana a la ciudad se ofrece por 800 euros "para el día 12 de agosto con horario a pactar", o sea, que quizás sí podría alargarse la velada un rato después de haber sido testigo del fenómeno astronómica, pero eso es algo que habrá que negociar.

'Rooftops' en la ciudad

Una alternativa bastante más asequible y práctica es acudir a alguna de las terrazas de hoteles u edificios emblemáticos de la ciudad que ofrecen una velada especial con motivo del eclipse, de hecho la palabra mágica 'eclipse' aparece en los packs que ofrecen estos establecimientos.

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Ser testigo de la 'desaparición' del sol tras la luna desde uno de los 'rooftop' de València tienen precios desde los 40 hasta los 100 euros. La experiencia en estos casos incluyen con la entrada gafas homologadas, bebida (vino, cerveza o algún cóctel) y ambientación musical que se prolongará desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada.