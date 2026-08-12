El ayuntamiento despliega el dispositivo especial para el eclipse, que cuenta con más de 200 efectivos

El Ayuntamiento de València ha activado el dispositivo municipal especial con más de 200 efectivos con motivo del eclipse solar total de este miércoles, que alcanzará su fase de máxima oscuridad entre las 20:32 y las 20:33 horas. El operativo, coordinado a través del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), moviliza recursos de seguridad, emergencias, salvamento, asistencia sanitaria, movilidad, transporte público, limpieza y atención ciudadana, con especial vigilancia en el litoral y en el entorno de L’Albufera. A este despliegue podrá incorporarse personal municipal destinado inicialmente a labores ordinarias si las necesidades operativas de la jornada requieren ampliar los recursos disponibles.

La planificación municipal integra a la Policía Local, el Departamento de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de playas y socorrismo, EMT València, limpieza y recogida de residuos, asistencia sanitaria, puntos violeta y otros medios de información y apoyo a la ciudadanía. El despliegue permitirá realizar un seguimiento conjunto antes, durante y después del fenómeno y responder con rapidez ante cualquier incidencia.

Seguridad, emergencias y coordinación operativa

La Policía Local y los Bomberos desplegarán drones y equipos de salvamento acuático para reforzar la vigilancia, anticipar riesgos y ampliar la capacidad de respuesta en las playas del norte y del sur y en l’Albufera. El dispositivo de Bomberos contará con una embarcación de vigilancia y rescate en cada sector del litoral y con otra específica para el lago, adaptada a las características ambientales de este espacio protegido.

Los Bomberos municipales tendrán presencia en el Puesto de Mando Preventivo, el CECOPAL y el CECOPI de la Generalitat. Además, se reforzará la vigilancia frente a incendios forestales en la Devesa y se activarán desde primera hora de la mañana los cañones de difusión de agua para refrescar el bosque.

El nivel 3 de preemergencia por riesgo máximo de incendios forestales se mantiene durante toda la jornada. En consecuencia, el acceso al bosque de la Devesa permanece cerrado y se prohíbe el tránsito por senderos y campo a través en terreno forestal. El acceso por las vías principales a apartamentos se mantiene, mientras que la entrada a playas y restaurantes queda limitada hasta las 18:00 horas.

Punto Oficial de Observación y asistencia en las playas

El Punto Oficial de Observación ocupa aproximadamente 850 metros de las playas de la Malva-rosa y el Cabanyal, entre el carrer de la Séquia de la Cadena y la posta sanitaria número 3 del Cabanyal. El espacio dispone de información, baños, agua potable, papeleras, presencia policial y de bomberos, medios de Cruz Roja y Protección Civil y un Punto Violeta para prevenir y atender agresiones sexistas.

El puesto de mando operativo, los servicios médicos y el Punto Violeta se ubican en el carrer de la Séquia de la Cadena, junto a la escultura dels Dofins. El servicio extraordinario de salvamento, socorrismo y asistencia sanitaria se prolongará hasta las 23:00 horas y funcionará desde cuatro postas, con ambulancias de soporte vital básico y avanzado, vehículo todoterreno, motos acuáticas y centro móvil de operaciones. También permanecerán abiertos los baños de temporada y se han instalado 20 aseos químicos adicionales, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida.

Cortes de tráfico y refuerzo del transporte público

En el entorno de la Malva-rosa y el Cabanyal podrán establecerse restricciones permeables al tráfico desde las 16:00 horas, en función de la afluencia de personas y vehículos y a criterio de la Policía Local. Quedarán exceptuados los residentes, las personas autorizadas y el transporte público.

A partir de las 18:00 horas se cortará la salida de València por la V-15, que enlaza con la autopista del Saler o CV-500, tanto en el paso inferior como en la vía de servicio de la avenida del Professor López Piñero. También habrá restricciones en otros puntos de conexión con Pinedo, en la CV-500 antes de la entrada a la masa forestal y en el acceso desde la V-30.

El Ayuntamiento recomienda dejar el vehículo privado en casa y acudir a las zonas de observación a pie, en autobús o en tranvía. EMT València intensificará progresivamente el servicio desde las 16:00 horas con cerca de una treintena de autobuses adicionales. Se reforzarán las líneas 18, 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99 hacia las playas, así como la línea 25 en dirección a Pinedo, El Saler y El Perelló. La línea 24 tendrá un seguimiento específico para atender la conexión con el Palmar y las últimas salidas desde la costa están previstas en torno a la medianoche. Si resulta imprescindible utilizar el coche, se aconseja estacionar en la zona de la avenida dels Tarongers. El estado de la circulación y las restricciones podrán consultarse en tiempo real mediante Waze, Google Maps, con la capa de tráfico activada, y el Geoportal municipal.

El dispositivo de limpieza y recogida de residuos permanecerá activo desde esta tarde hasta mañana por la mañana. El refuerzo incorpora más personal, maquinaria, contenedores y papeleras en las playas del norte y del sur, los paseos marítimos y los embarcaderos, además de equipos itinerantes para vaciar recipientes, realizar barridos manuales y retirar desechos. Una vez concluida la concentración de público, los trabajos se intensificarán durante la madrugada para recuperar con rapidez las zonas de arena y paseo y devolverlas a su estado habitual.

Recomendaciones para seguir el eclipse con seguridad

El eclipse parcial comenzará en València a las 19:38 horas. La fase de totalidad se iniciará a las 20:32, alcanzará su máximo entre las 20:32 y las 20:33 y concluirá aproximadamente a las 20:58, prácticamente coincidiendo con la puesta de sol.

El Ayuntamiento aconseja comprobar primero si el fenómeno puede contemplarse desde casa, una terraza o un punto próximo y evitar así traslados y aglomeraciones. Si la orientación del inmueble o la presencia de edificios o arbolado impiden la observación, se recomienda acudir al Punto Oficial habilitado en la Malva-rosa y el Cabanyal, planificando el trayecto con antelación y atendiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal y de emergencias.

Durante las fases parciales no debe mirarse directamente al sol. Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015 y comprobar previamente que se encuentran en buen estado. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD, DVD y otros métodos caseros no ofrecen protección adecuada. Las cámaras, teléfonos móviles, prismáticos y telescopios también deben incorporar un filtro solar homologado colocado delante del objetivo.

Se recomienda llevar agua, gorra, protección solar y ropa ligera, así como prestar especial atención a menores, personas mayores y dependientes. También se aconseja que las personas más vulnerables lleven una identificación con un teléfono de contacto. Los animales de compañía deben permanecer en un entorno tranquilo, sin alterar sus rutinas y alejados de espacios masificados.

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La ciudadanía debe mantenerse informada mediante los canales oficiales, cuidar el entorno, utilizar papeleras y contenedores y abandonar las zonas de observación de forma ordenada cuando termine el fenómeno. Ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112.