Del cocodrilo al león marino: así se comportan los animales del Oceanogràfic durante un eclipse

Llegó el día D. En la ciudad de València, a las 19:38 horas, la luna comenzará a ocultar paulatinamente la perspectiva del sol hasta que, entre las 20:32 y las 20:33 horas, oscurecerá por completo, bajará la temperatura ambiental y surgirán sonidos crepusculares de aves e insectos. A continuación, la luna se desacoplará del sol en el cierre de un eclipse solar que se prolongará hasta las 21.14 horas, minutos antes de que la noche caiga por completo sobre el Cap i Casal. El fenómeno astronómico completo durará alrededor de una hora y media, pero suscitará la atención de medio planeta.

Las autoridades llevan semanas preocupadas por el comportamiento humano, especialmente en el apartado de la movilidad, dado que un uso masivo del coche en horas puntas podría generar atascos de horas –con lo que eso supone para el tránsito de los vehículos de emergencias–. Pero el eclipse despierta interés en otros ámbitos y esta tarde también se observará el comportamiento de los animales que cohabitan con los humanos en el Bioparc o el Oceanogràfic de València.

En el acuario más grande de Europa, ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, estarán tres días grabando el comportamiento de ciertos animales a la misma hora, las 20.32 horas, cuando la luna se superponga al sol y genere una desorientación general. Las grabaciones empezaron ayer y concluirán mañana, y se realizarán con las cámaras de seguridad y personal externo al que se le ha encomendado la misión específica de registrar el movimiento de los animales durante el eclipse solar.

Cocodrilo del Oceanogràfic, de la especie "falso gavial africano" / Levante-EMV

Los animales observados en el Oceanogràfic son el león marino de California, el león marino de la Patagonia, la foca común, en cocodrilo de hocico africano, la espátula blanca, la tortuga gigante de Aldabra, la tortuga gigante de Galápagos y las aves de las lagunas como los flamencos.

Aún no hay resultados concluyentes, pero los expertos en comportamiento animal del acuario ya pueden anticipar algunos de los comportamientos que se observarán hoy a última hora de la tarde. Por ejemplo, se espera que los animales más sociales, caso de los leones marinos, se desorienten y busquen a los familiares con los que están más apegado, padres, madres o hermanos, para que estos les proporcionen seguridad en el momento de oscuridad total. Con la vuelta de la luz persistirá la desorientación, pero será limitada, pues el eclipse se producirá en el umbral de la noche.

El comportamiento de los cocodrilos en cambio resulta más imprevisible. Son animales ectotermos –de “sangre fría”– que necesitan la luz solar para calentar su sangre, de modo que posiblemente vuelvan a salir una vez concluya la totalidad del eclipse, a partir de las 20:33 horas.

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Y los técnicos tampoco tienen del todo claro cómo actuarán los flamencos, porque de noche duermen apoyados sobre una pata con la cabeza escondida, pero en el escaso minuto y medio que dura la oscuridad total es difícil que adopten su posición de reposo. Lo que parece que sí está claro es que buena parte de los animales se verán afectados por la desorientación, pero ayuda el hecho de que, en València, la ocultación del sol se producirá casi al anochecer, con lo que el paréntesis de luz será una muesca en la secuencia lógica del día.