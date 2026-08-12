Calma antes del eclipse en Valencia: las playas disfrutan de la normalidad antes del fenómeno

Solo la ciudad da muestras de que algo sucede hoy en València. Patrullas de la Policía Local cortan ya el acceso al puerto; otras simplemente toman posiciones de control que esta tarde se convertirán en cierres al tráfico, a partir de las 16 y las 18 horas según calles.

Las playas de Las Arenas, el Cabanyal y la Malva-rosa, punto oficial de observación del eclipse, viven por ahora ajenas al trajín que se espera a partir de la tarde, cuando miles de personas comiencen a ocupar la arena para ver desde este lugar privilegiado el primer eclipse total de sol del siglo.

Los primeros playeros

A las 10:30 horas de la mañana, el ritmo de las playas de la ciudad es el habitual. Los bañistas más madrugadores se secan en el paseo, mientras que los deportistas que se ejercitan junto al mar terminan las últimas series. El sol empieza a apretar y llegan los primeros playeros, algunos suficientemente pertrechados como para pasar el día, pero por ahora nadie que vaya a quedarse hasta las 20:30 horas que comience el eclipse.

Es el caso de José y Ana, vecinos de Valencia que entran en la playa con sillas y algunos avituallamientos para pasar el día, pero recogerán antes de que la gente comience a llegar. Lo verán desde casa, «en la televisión, donde mejor se ve», huyendo de la masificación que el barrio del Grau va a vivir hoy.

Más ventas

La tendencia la confirman desde el chiringuito BeachBol, cuya encargada, Angie, explica que pese al dispositivo municipal, la previsión es la misma. Aumentaran ventas, sí, pero la mayoría de los visitantes traerán sus propias bebidas y comidas para ver el eclipse. «Este año, además, la gente está bajando por la tarde. Normalmente bajaban a la playa por la mañana, pero por el calor y las temperaturas, este verano vemos a más gente que llega por la tarde», confirma la encargada, Angy.

La Policía Local corta los accesos al paraje natural del Saler / Levante-EMV

Jornada de calor

La Conselleria de Sanidad ha activado este miércoles, coincidiendo con el eclipse total de sol, el nivel naranja de riesgo por altas temperaturas en municipios de diez comarcas de las provincias de Valencia y Castellón.

La alerta afecta a localidades del Alto Palancia, Baix Maestrat, Hoya de Buñol, Plana Alta, Plana Baixa, Ribera Alta, Ribera Baixa, Safor, Vall d’Albaida y Alt Maestrat. Entre los municipios incluidos figuran Carlet, Alzira, Algemesí, Gandia, Cullera, Sueca, Vila-real, Castelló de la Plana, Benicàssim y Oropesa del Mar, entre muchos otros.

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La medida se enmarca en el Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas de la Comunitat Valenciana y advierte de un riesgo medio para la salud asociado al calor durante esta jornada.