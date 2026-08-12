Emergencias detecta intentos de acceso en zonas forestales cerradas por el eclipse

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha alertado este miércoles, 12 de agosto, de intentos de acceso a zonas forestales restringidas con motivo del eclipse solar, entre ellas L’Albufera de Valencia, pese al riesgo extremo de incendios y las prohibiciones establecidas para esta jornada.

Incendios forestales

Emergencias 112CV ha informado de que desde primera hora de la mañana se han detectado intentos de entrada en L’Albufera, Macastre y Estivella, en la provincia de Valencia, así como en La Salzadella, la Serra d’Espadà, Bejís, Tírig y el entorno de la Base Militar de El Toro, en Castellón. Algunas de estas zonas han resultado afectadas por los últimos incendios forestales.

Consorcio Provincial Bomberos de Castelló.

La Generalitat ha recordado que este miércoles está prohibido circular por senderos forestales con cualquier tipo de vehículo, practicar deporte, acampar o encender fuego en los espacios naturales afectados por las restricciones.

Riesgo extremo de incendios

La advertencia cobra especial relevancia en una jornada marcada por el eclipse total de sol y la elevada afluencia prevista hacia zonas naturales y puntos con buena visibilidad del horizonte.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es este miércoles extremo -nivel 3- en toda la Comunitat Valenciana, según el Centro de Coordinación de Emergencias. Además, existe posibilidad de tormentas secas en el interior norte de Castellón.

La Policía Local corta los accesos al paraje natural del Saler / Levante-EMV

Puntos oficiales

Las autoridades han reforzado durante toda la jornada la vigilancia de los espacios forestales y han pedido a la población que respete los cierres y utilice los puntos oficiales habilitados para contemplar el eclipse, evitando desplazamientos innecesarios hacia montes y parajes naturales.

La Generalitat mantiene además activada durante todo este miércoles la Situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana ante la excepcional concentración de personas y desplazamientos que puede provocar el fenómeno astronómico.