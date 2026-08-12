Las grúas ya trabajan en el centro comercial más grande de València, que abrirá en 2029

Varias grúas y una decena de operarios trabajan ya a destajo en los terrenos de Turianova habilitados para albergar el futuro centro comercial más grande de València. Se trata del Infinity, proyecto del empresario Tomás Olivo bajo la marca General de Galerías Comerciales, un espacio que, se espera, atraerá clientela de toda la ciudad y su área metropolitana pero además reparará una carencia importante en el barrio donde se asienta, pues las promociones residenciales de Turianova fueron levantadas sin espacio para el comercio local.

Según ha podido comprobar Levante-EMV, sobre el terreno ya se han tendido varias mallas de acero corrugado para constituir la cimentación, y en otras zonas de la parcela la armadura está todavía en fase de montaje, antes del hormigonado. Además en el terreno trabaja una grúa con pluma telescópica, un camión grúa y maquinaria ligera para el transporte de materiales. También hay un silo de almacenamiento de conglomerado y un gran tanque rectangular. El movimiento de tierra avanza a velocidad de crucero pero la fecha de apertura del futuro centro comercial, no obstante, parece haberse retrasado.

Las grúas ya trabajan en el futuro centro comercial de Turianova / Germán Caballero

En los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de General de Galerías Comerciales, celebrada el día 29 de junio de 2026, el presidente dejó constancia del siguiente punto: en unos tres años se estima la apertura de los proyectos comerciales Valdebebas Shopping, La Cañada Banús, Tarraco Shopping e Infinity Shopping, cuyas obras de este proyecto ya se han iniciado, que contarán con una SBA conjunta de 260.000 metros cuadrados aproximadamente.

Es decir, el plan es abrir el megacentro comercial en verano de 2029, no en 2028, como se había dicho inicialmente. Para ello arrancaron las primeras obras en marzo y ya luce en los terrenos ubicados junto al Hospital de La Fe un cartel informativo del proyecto, cuyas cifras ya han sido desgranadas en varias ocasiones.

Las grúas ya trabajan en el futuro centro comercial de Turianova / Germán Caballero

Concretamente, Infinity Shopping contará con 92.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable retail, una cifra superior a la de Bonaire o El Saler. El proyecto incluirá 240 tiendas y un parking de varias plantas con capacidad para 4.000 vehículos. Además, el megacentro ubicado entre la Fe, la V-30 y la V-31, contará con 20.000 metros cuadrados de suelo terciario para la construcción de un hotel.

Recreación del Infinity Shopping / Levante-EMV

La ejecución del proyecto supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y la promotora prevé generar 6.000 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos. En las instalaciones se buscará crear una gran oferta de ocio con instalaciones –en estudio pero aún por confirmar– como un rocódromo, un centro de freestyle indoor, zonas de realidad virtual, escape room, cines, gimnasio o, incluso, una piscina de olas gigantes si esta llegara a generar interés en los potenciales clientes.

Piedra angular de Turianova

La construcción de este megacentro es la piedra angular del proyecto Turianova, pues los vecinos del nuevo barrio llevan ya casi cuatro años esperando unos servicios básicos que, por la lógica de la construcción, aún tardarán en llegar. Son varios los bloques construidos y cientos las personas que ya residen en el barrio. Pero que, para conseguir algo tan sencillo como la cesta de la compra tienen que recurrir al servicio a domicilio o a cruzar el puente que les separa del resto de la ciudad y más concretamente el barrio de Malilla.

Render del Infinity Shopping / Levante-EMV

Porque Turianova no tiene, ahora mismo, ningún servicio a nivel de comercio. Todas las plantas bajas de las fincas ya en activo forman parte de las mismas y son viviendas, garajes o espacios comunes. La nueva configuración urbana, de bajos de gran altura, excluye completamente cualquier tipo de supermercado, farmacia, taller o tienda, dejándolos en esa orfandad. Infinity es la única posibilidad -así estaba previsto desde el primer momento- de añadir el terciario a esta ínsula.

Veinte años de proyecto

El Centro Comercial o Parque Infinity atraerá tráfico a una zona aún en crecimiento, producto del abandono de zonas de huerta que habían quedado aprisionadas entre el Plan Sur y las vías del tren y que estaban predestinadas a ser una de las vías de crecimiento de la ciudad, junto con el PAI del Grao o el de Benimaclet, cerrando los huecos que quedan dentro del cuarto y quinto cinturón de ronda de la ciudad.

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Hace ya veinte años que se aprobó, en pleno municipal, el PAI de Turianova, homologándose de forma definitiva dos años más tarde por la Consellería de Medio Ambiente y Vivienda. En 2009 se llevó a cabo una modificación al Plan y en 2012 se aprobó el Proyecto de Reparcelación, pero no fue hasta 2018 cuando, nuevamente el pleno municipal dio el visto bueno final al inicio de las obras, que desde 2022 ya son en clave residencial.