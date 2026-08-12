La Policía Local corta los accesos a la Devesa del Saler ante la afluencia prevista por el eclipse

La Policía Local de València ha activado este miércoles el dispositivo para restringir los accesos al entorno natural de El Saler y la Devesa ante la elevada afluencia de personas prevista con motivo del eclipse solar total de este 12 de agosto y el riesgo extremo de incendios forestales.

El operativo supone el cierre durante toda la jornada del acceso al bosque de la Devesa del Saler, donde únicamente se permitirá llegar a los apartamentos a través de las vías principales. La medida forma parte del plan especial preparado por el Ayuntamiento de València ante un fenómeno astronómico que puede atraer a miles de personas a la costa valenciana.

Riesgo incendios

La Generalitat ha establecido para este miércoles el nivel de preemergencia 3 por riesgo máximo de incendios, circunstancia que ha llevado a extremar las restricciones en las zonas forestales y espacios naturales. El objetivo es impedir concentraciones masivas en lugares en los que un eventual incendio complicaría tanto una evacuación como las labores de los servicios de emergencia.

Las restricciones se intensificarán conforme avance la jornada. A partir de las 18.00 horas se cortará la salida de València por la V-15, que conecta con la Autopista del Saler y la CV-500. El cierre afectará tanto al paso inferior como a la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero. También se realizarán cortes en otros puntos de conexión con Pinedo y en la CV-500 antes de acceder a la masa forestal, además de restringirse la entrada desde la V-30.

El acceso a las playas del sur queda igualmente condicionado por el dispositivo, con excepciones para residentes, personas autorizadas y transporte público. En el caso de los desplazamientos hacia playas y restaurantes, el operativo municipal establece limitaciones hasta las 18.00 horas, momento en el que se endurecerán los cortes de tráfico.

La Policía Local corta los accesos al paraje natural del Saler / Levante-EMV

Cañones de agua para refrescar la Devesa

El riesgo de incendio ha obligado también a adoptar medidas preventivas dentro de la masa forestal. Desde primera hora de la mañana está previsto activar los cañones de difusión de agua para refrescar el bosque de la Devesa, dentro del dispositivo de prevención de Bomberos.

El Ayuntamiento insiste en evitar el vehículo privado. El concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha señalado que la prioridad debe ser desplazarse en transporte público o a pie para seguir el eclipse. EMT València y Metrovalencia han previsto refuerzos para facilitar los desplazamientos hacia los puntos oficiales de observación.

Ayto Vlc

La Policía Local podrá además activar nuevos cortes en función de cómo evolucione la llegada de público. En las playas del norte, especialmente Malva-rosa y Cabanyal, se contemplan restricciones al tráfico desde las 16.00 horas, que serán permeables y se aplicarán según la afluencia de personas y vehículos.

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El dispositivo busca evitar que el efecto llamada del eclipse provoque una concentración de vehículos y espectadores en espacios forestales especialmente vulnerables en una jornada marcada por el máximo riesgo de incendio.