Una promotora valenciana compra el hotel Sidi Saler para recuperarlo de la ruina

La realidad del Sidi Saler ha dado un vuelco inesperado. En medio del debate sobre su futuro, con una situación judicial incierta, una empresa promotora valenciana –con capital íntegramente local– ha comprado el que fuera el primer hotel cinco estrellas de València para sacarlo de la ruina y dotarlo de actividad, de nuevo como hotel 'premium' de cinco estrellas, conjuntando el lujo y la regeneración del entorno.

Como ha venido mostrando Levante-EMV en los últimos días, el inmueble presenta un avanzado estado de degradación, especialmente en sus estancias interiores, con techos desplomados, cables arrancados, suelo cubierto de escombros, mobiliario descascarillado y alguna habitación arrasada por el fuego. Por dentro el hotel está absolutamente impracticable tras 15 años de abandono, dos sentencias judiciales en contra y el paso de okupas y saqueadores, pero su fachada exterior todavía conserva un ápice de su antigua solemnidad. Un espejismo, como el piano de cola que resiste entre la destrucción de la estancia principal o alguna lámpara de araña colgada de un techo lleno de butrones.

El hotel Sidi Saler, por dentro / Fernando Bustamante

Según ha podido saber este diario, la nueva propietaria del inmueble, tras la venta por parte de las mercantiles Divarian y Coral Homes, trabaja en un proyecto ajustado a las exigencias de la Demarcación de Costas y el gobierno de María José Catalá en el Ayuntamiento de València. Para conservar la concesión de Costas teóricamente bastaría con mantener intacta la estructura actual, ni quitar ni aumentar plantas o edificaciones del complejo hotelero. Y la estrategia de la nueva propietaria pasa por mantener la estructura existente del edificio, evitando la demolición de miles de toneladas de material y la generación de residuos de construcción.

Fachada exterior del Sidi Saler / Fernando Bustamante

El Ministerio para la Transición Ecológica otorgó la concesión del Sidi Saler en 2018 por un plazo de 30 años prorrogable a otros 30, a contar desde la aprobación del deslinde en 2007, de modo que los nuevos propietarios tendrían hasta 2037 más otros 30 años de prórroga para explotar el nuevo negocio, prolongando la vida útil del actual edificio enclavado en el Parque Natural de l’Albufera y a escasos metros el mar –siempre y cuando el ministerio no de la concesión por extinguida–.

El hotel Sidi Saler, por dentro / Fernando Bustamante

Respecto a las exigencias del ayuntamiento, la alcaldesa lleva varios años supeditando la concesión de una nueva licencia de actividad –la actual está caducada– a la creación de un proyecto sostenible y respetuoso con el paraje natural. En esa línea, la firma valenciana prepara un proyecto basado en los siguientes criterios: la rehabilitación integral arquitectónica con el menor impacto ambiental, la integración paisajística total con el entorno y el medio natural, un consumo energético casi nulo, la recuperación y conservación del ecosistema, la mejora de la biodiversidad de la zona y el desarrollo de actividades de divulgación científica y sensibilización medioambiental.

El hotel Sidi Saler, por dentro / Fernando Bustamante

La memoria descriptiva del proyecto, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, funciona a modo de paraguas conceptual y recalca que la propuesta para rehabilitar íntegramente el hotel Sidi Saler, enclavado en uno de los ecosistemas litorales de mayor valor ecológico del Mediterráneo, parte de la siguiente premisa: “La mejor arquitectura es aquella capaz de integrarse en la naturaleza hasta formar parte de ella, convirtiendo una infraestructura abandonada en un elemento que contribuya activamente a la conservación y regeneración del entorno”.

Compromís pide su derribo

En el lado opuesto, Compromís por València ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a no dejar pasar la legislatura “sin resolver el futuro del Sidi Saler” y a poner en marcha el derribo del antiguo hotel y la renaturalización del entorno en el que se levanta, en pleno Parc Natural de l'Albufera. La coalición valencianista sostiene que, con la actividad hotelera caducada y esa decisión avalada por los tribunales, "ya no hay ninguna razón para mantener en pie un edificio abandonado desde hace más de una década sobre el cordón dunar de la Devesa".

El hotel Sidi Saler, por dentro / Fernando Bustamante

El Ayuntamiento declaró caducada la licencia de actividad durante el gobierno de Compromís, una resolución respaldada ya por dos sentencias que hoy están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Sobre esa base, el segundo partido de la ciudad reclama al Ministerio para la Transición Ecológica dos pasos concretos y encadenados: que declare la caducidad de la concesión hotelera y que inicie el proceso de derribo del edificio. Es una instancia que la coalición trasladará al Gobierno en coordinación con sus diputados en el Congreso.

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El hotel Sidi Saler, por dentro / Fernando Bustamante

En ese sentido, Papi Robles, portavoz de la coalición valencianista, ha considerado "insostenible" mantener un esqueleto de hormigón en uno de los espacios más protegidos de la ciudad y reclama "recuperar el cordón dunar" sobre el que se asienta el edificio. "Llevamos demasiados años con una ruina en mitad de un parque natural mientras se buscan atajos para reabrir un negocio que la ley no ampara", advierte.