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Les Joies

Las alertas de tormentas, altas temperaturas e incendios retrasan media hora les Corregudes de Joies de hoy

Las competiciones de les corregudes se verán afectadas por las alertas meteorológicas activadas por el consistorio de Valencia

Tensión y emoción al máximo en las &quot;corregudes de joies&quot; de Pinedo con cientos de asistentes como público

Tensión y emoción al máximo en las "corregudes de joies" de Pinedo con cientos de asistentes como público / Francisco Calabuig

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Anna Mora

València

Tras la pausa de un día que les Corregudes tuvieron ayer debido al eclipse, el hito histórico y de una importancia cultural masiva, las alertas activas por parte del ayuntamiento han abocado a la organización de les Corregudes a retrasar el inicio de las competiciones de hoy, "al menos media hora", ha comunicado la organización a este periódico.

Las alertas que el ayuntamiento tiene activadas para el día hoy y hasta nuevo aviso, son de tres tipos distintos, y de dos colores: Una alerta naranja por riesgo de incendio, así como una alerta amarilla por altas temperaturas/ola de calor. Desde la organización confían en la lealtad de su público y que esto no será un impedimento para congregar al mayor número de personas en la playa de pinedo, donde se celebran las carreras.

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