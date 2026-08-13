Les Joies
Las alertas de tormentas, altas temperaturas e incendios retrasan media hora les Corregudes de Joies de hoy
Las competiciones de les corregudes se verán afectadas por las alertas meteorológicas activadas por el consistorio de Valencia
Tras la pausa de un día que les Corregudes tuvieron ayer debido al eclipse, el hito histórico y de una importancia cultural masiva, las alertas activas por parte del ayuntamiento han abocado a la organización de les Corregudes a retrasar el inicio de las competiciones de hoy, "al menos media hora", ha comunicado la organización a este periódico.
Las alertas que el ayuntamiento tiene activadas para el día hoy y hasta nuevo aviso, son de tres tipos distintos, y de dos colores: Una alerta naranja por riesgo de incendio, así como una alerta amarilla por altas temperaturas/ola de calor. Desde la organización confían en la lealtad de su público y que esto no será un impedimento para congregar al mayor número de personas en la playa de pinedo, donde se celebran las carreras.
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