Las alertas de tormentas, altas temperaturas e incendios retrasan media hora les Corregudes de Joies de hoy

Tras la pausa de un día que les Corregudes tuvieron ayer debido al eclipse, el hito histórico y de una importancia cultural masiva, las alertas activas por parte del ayuntamiento han abocado a la organización de les Corregudes a retrasar el inicio de las competiciones de hoy, "al menos media hora", ha comunicado la organización a este periódico.

Las alertas que el ayuntamiento tiene activadas para el día hoy y hasta nuevo aviso, son de tres tipos distintos, y de dos colores: Una alerta naranja por riesgo de incendio, así como una alerta amarilla por altas temperaturas/ola de calor. Desde la organización confían en la lealtad de su público y que esto no será un impedimento para congregar al mayor número de personas en la playa de pinedo, donde se celebran las carreras.