El ayuntamiento aprueba un lavado de cara integral para el exterior del mercado de Ruzafa por 34.630 euros

El Ayuntamiento de València ha adjudicado a Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL, el contrato para redactar el proyecto técnico de intervención en la envolvente del Mercat de Russafa y asumir la dirección facultativa de las futuras obras. El servicio se ha contratado por 34.630,20 euros y tendrá una duración de ocho meses desde el día siguiente a la formalización, sin posibilidad de prórroga. A la licitación pública concurrieron un total de 13 empresas.

Estas obras vienen seguidas de una reforma integral de la estructura exterior y de los aires acondicionados que el pasado mes se realizaron, y sobre las que ya les informamos desde este periódico. Estas obras para renovar la climatización del mercado, fueron una inversión de 1,6 millones de euros, y pese a formar parte del plan de renovación del mercado de Ruzafa por parte del ayuntamiento, se trató de un proyecto íntegro de la Delegación de Comercio y Mercados, y se basó en la sustitución de los ocho equipos de climatización anteriores.

La adjudicación supone un nuevo avance en la renovación de este equipamiento municipal. El encargo permitirá definir técnicamente las actuaciones necesarias para rehabilitar la envolvente exterior del edificio, con la sustitución de todas las ventanas, el pintado integral de la fachada y la reparación de las goteras detectadas en los puestos exteriores. El contrato abarca tanto la elaboración del documento técnico que concretará la intervención como la dirección facultativa durante la ejecución de los trabajos. De este modo, el consistorio impulsa la fase previa necesaria para acometer la mejora exterior del inmueble con criterios técnicos y coordinar posteriormente el desarrollo de las obras.

Modernización del mercado

La futura rehabilitación de la fachada se enmarca en el conjunto de inversiones promovidas por el Ayuntamiento para actualizar el Mercat de Russafa y reforzar su papel como espacio comercial de proximidad. Esta línea de trabajo incluye mejoras en climatización, ventilación, impermeabilización, protección contra incendios, iluminación y accesos, además de la adecuación del pavimento.

Según Santiago Ballester, concejal de comercios y mercados, el proyecto de renovación implica un "paso más adelante con el mercado de Ruzafa" hacia la adaptación a un modelo de eficiencia energética

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La intervención sobre la envolvente contribuirá a mejorar la conservación y la imagen del edificio, así como las condiciones en las que desarrollan su actividad comerciantes y profesionales. También permitirá seguir avanzando hacia unas instalaciones más eficientes, funcionales y adaptadas a las necesidades de las personas usuarias.