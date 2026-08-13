La Gran Vía de València estrena asfalto fonoabsorbente tras más de tres décadas sin obras integrales

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha asistido este jueves a la finalización de las obras de reasfaltado integral de la Gran Vía del Marqués del Túria. La intervención, ejecutada antes del plazo inicialmente previsto, ha permitido renovar uno de los principales ejes urbanos de la ciudad después de más de tres décadas sin una actuación de estas características. El proyecto, adjudicado a Pavasal por 1.240.614,21 euros, ha abarcado 22.126 metros cuadrados de calzada en el tramo comprendido entre la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida del Regne de València con la calle Russafa.

Con esta actuación y la mejora y renovación de la red de saneamiento ejecutada previamente, el Ayuntamiento ha destinado más de 1,8 millones de euros a modernizar las infraestructuras de la Gran Via. Los trabajos de saneamiento supusieron una inversión superior a 646.000 euros en los tramos comprendidos entre la calle de Jorge Juan y la plaza de Amèrica, y entre la calle Císcar y la plaza de Cánovas del Castillo.

“Esta era una actuación necesaria en una de las vías más transitadas de València. Hemos querido utilizar un pavimento más seguro y sostenible en una de las principales vías urbanas de nuestra ciudad para mejorar la calidad de vida del vecindario”, ha señalado Catalá durante la visita. La alcaldesa ha subrayado que la remodelación “no solo renueva el asfalto, sino que aporta más seguridad, reduce el impacto acústico del tráfico y hace de la Gran Via un espacio más confortable y habitable para quienes residen en la zona y para todas las personas que la recorren cada día”.

Catalá ha resaltado que “estamos instalando más de 130.000 m2 de pavimento fonoabsorbente en diversas actuaciones llevadas a cabo en València, lo que supondrá un ahorro cercano a 500 toneladas de CO 2 al año”.

El asfalto fonoabsorvente de Gran Vía, la gran apuesta del gobierno municipal / Ayuntamiento de València

"Un firme más seguro, silencioso y sostenible"

La renovación en la Gran Vía ha eliminado grietas, fisuras, hundimientos y oquedades del pavimento anterior, cuyo deterioro afectaba tanto a la circulación como al confort acústico del entorno. La nueva capa de rodadura mejora la adherencia de la calzada y refuerza la seguridad para vehículos y personas a pie. El pavimento fonoabsorbente se ha extendido en la calzada, salvo en el carril bus, donde se ha empleado asfalto convencional por razones técnicas. Las frenadas y arrancadas continuas de los autobuses pueden dañar la mezcla fonoabsorbente y reducir su rendimiento acústico y su durabilidad.

Este material permite rebajar hasta 10 decibelios el ruido del tráfico rodado y reducir hasta un 20 % las emisiones de CO₂ vinculadas a la circulación. “Ahora la Gran Via dispone de un firme más seguro, más sostenible y más confortable. Es una mejora directa del espacio público y del bienestar de la ciudadanía”, ha afirmado la máxima autoridad municipal.

Además del reasfaltado, los trabajos han incluido la renovación y realineación de rigolas, imbornales y sistemas de drenaje, con el objetivo de corregir puntos hundidos, evitar la formación de charcos y facilitar la evacuación del agua de lluvia. La ejecución simultánea con dos máquinas ha permitido obtener una capa de rodadura homogénea.

La alcaldesa de València, María José Catala / Levante EMV

La actuación comenzó tras la finalización del curso escolar y se organizó por fases, manzanas y lados de la vía para reducir las afecciones. Las tareas de fresado y asfaltado se desarrollaron principalmente por la noche, mientras que durante el día se mantuvo la circulación siempre que la evolución de las obras lo permitió. La recepción anticipada culmina una intervención compleja, planificada para compatibilizar la renovación profunda de la calzada con la actividad cotidiana del entorno. El resultado mejora la seguridad vial, el drenaje y el confort acústico de una arteria fundamental de València.

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La remodelación de la Gran Vía del Marqués del Túria forma parte de la estrategia municipal para incorporar pavimento fonoabsorbente en las grandes arterias viarias y en los nuevos desarrollos urbanos. El Ayuntamiento impulsa más de 130.000 metros cuadrados de este tipo de firme en distintos puntos de València. En la calle de Colón se instalarán 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente dentro de una superficie total de actuación de 21.900 metros cuadrados. La estrategia incluye también el eje Pérez Galdós-Giorgeta, la avenida de les Corts Valencianes, General Avilés, en Campanar, y el PAI de Malilla Sud. “Queremos que las grandes avenidas de València sean más seguras, sostenibles y habitables. Con esta política renovamos infraestructuras esenciales y, al mismo tiempo, avanzamos hacia una ciudad mejor cuidada, con menos ruido y mayor calidad de vida”, ha concluido Catalá.